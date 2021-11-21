Казахстанец забил победный гол и вывел свой клуб в лидеры чемпионата России по футзалу

Игрок сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб забил победный гол и вывел "Динамо-Самару" в лидеры чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кнауб отличился на 44-й минуте матча, а его команда обыграла "Новую Генерацию" со счетом 4:3. Благодаря этой победе "Динамо-Самара" набрала 18 очков и вышла в лидеры российской суперлиги.

На счету казахстанца уже три гола в семи матчах.

Напомним, в начале 2021 года Кнауб подписал контракт с немецкой "Фортуной", но клуб не успел вовремя оформить документы, из-за чего переход сорвался. В итоге воспитанник карагандинского "Тулпара" с февраля выступал за "Актобе". А в октябре, после успешного выступления сборной Казахстана на чемпионате мира, он подписал контракт с "Динамо-Самарой".