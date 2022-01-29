Казахстан в деле. Определился предпоследний участник плей-офф Евро по футзалу

Определился предпоследний участник плей-офф чемпионата Евро-2022 по футзалу, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стала сборная Словакии, которая в заключительном матче группового этапа обыграла команду Хорватии со счетом 5:3 и вышла в плей-офф со второго места в группе.

Также в 1/4 финала вышли команды Португалии, Украины, Финляндии, России и Казахстана.

Последнюю путевку разыграют в группе D, где между собой сыграют Грузия (6 очков) и Испания (4), а также Азербайджан (1) и Босния и Герцеговина (0).

Кроме того, сформированы уже две четвертьфинальные пары. За выход в полуфинал Казахстан сыграет с Украиной, а Португалия - с Финляндией.

Казахстан потерял двух лидеров на плей-офф Евро-2022 по футзалу

Напомним, на групповом этапе Евро-2022 подопечные Кака сыграли вничью со Словенией (4:4), а затем обыграли Финляндию (6:2) и Италию (4:1).

Матч с Украиной состоится в ночь с 31 января на 1 февраля.