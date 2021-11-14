"Кайрат" сделал камбэк с 0:2 и разгромил участника Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" одержал волевую победу над "Аятом" из Рудного в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Кака. При этом по ходу игры соперник вел 2:0, но не смог удержать преимущество.

В составе "Кайрата" хет-трик оформил Акбаликов, по разу отличились Есенаманов и Витао. Еще один мяч в свои ворота забил игрок "Аята".

Накануне в рамках третьего тура "Кайрат" также обыграл "Аят" со счетом 4:3.

Напомним, что в 2019 году "Аят" дошел до элитного раунда Лиги чемпионов, где проиграл три матча. А "Кайрат" уже в этом сезоне пробился в элитный раунд ЛЧ.