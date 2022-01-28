"Будем бороться за место в плей-офф". Игита - о матче против Италии на Евро-2022 по футзалу

Вратарь и капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита в преддверии матча с Италией на групповом этапе Евро-2022 не сомневается в поддержке команды. Об этом игрок заявил у себя в Instagram.

"Сегодня решающий матч! Против Италии, будем бороться за место в плей-офф на чемпионате Европы.

Я не сомневаюсь, что все в Казахстане нашу сборную будут гнать вперед! АЛГА, КАЗАХСТАН!" - написал Игита.

Напомним, Игита отметился забитым голом в рамках текущего чемпионата Европы. Голкипер отличился в матче с Финляндией.

Казахстан с четырьмя очками лидирует в группе B. У Италии и Словении - по два балла, а у Финляндии - один.

Встреча Казахстан - Италия пройдет 28 января в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.