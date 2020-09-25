Бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу определился с новым тренером

"Аят"
из Рудного определился с новым тренером. Им стал россиянин Александр Соколов
, который на своем посту сменил Каната Танакпаева
, сообщает bookmakeRReview
.
Соколов ранее работал в клубах "Норильский никель" и "Прогресс". Обе команды сейчас играют в суперлиге - высшем дивизионе российского футзала.
При этом состав казахстанского клуба пополнил Игорь Зайков
, воспитанник екатеринбургского МФК "Виз-Синара". В Казахстан он приехал из МФК ЛКС (Липецкая область).
Еще одним приобретением "Аята" стал Илья Никитин
, ранее выступавший за российские клубы "Заря" (Якутск) и "Глазов".
Чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.
В турнире участвовали восемь клубов.
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