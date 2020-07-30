Футзальный "Кайрат" вернет бразильского игрока из Европы

АФК "Кайрат" намерен вернуть бразильского универсала Эдсона, который провел минувшие полгода в словенской "Литии", сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок начнет подготовку к следующему сезону в составе алматинского клуба.
Эдсон и еще один игрок "Кайрата" Джон Леннон были отданы в аренду "Литии" зимой 2020 года. Тренерский штаб алматинского клуба ждет возвращения Эдсона, который был одним из самых ярких игроков команды в сезоне-2018/19. Что касается нападающего Леннона, его будущее пока под вопросом, возможно, он останется в Словении еще на сезон.
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