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В КХЛ сделали заявление о команде из Казахстана

В КХЛ сделали заявление о команде из Казахстана
©КХЛ

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Александр Гуськов в интервью "СЭ" заявил, что в сезоне-2023/24 чемпионат МХЛ может пополнить команда из Казахстана - "Снежные Барсы", сообщают Vesti.kz.

- Есть ли планы по расширению МХЛ с нового сезона? 
 
- К вступлению в МХЛ есть стабильный интерес, заявка новых команд проходит по утвержденной процедуре. Не секрет, что заявку на возвращение в МХЛ подали "Снежные Барсы" - молодежная команда "Барыса".

- Каким требованиям должна соответствовать команда, чтобы вступить в МХЛ?

- Есть предусмотренный порядок принятия новых команд. Мы уделяем больше внимание техническому регламенту. Очень серьезные требования предъявляем к аренам. В большей степени это касается самой площадки. Чтобы все команды играли на одинаковых по уровню и качеству площадках. Не все клубы, которые хотят вступить в МХЛ, могут выполнить эти требования. Во-вторых, мы следим за интересом региона к участию команды в лиге. Проверяем, как будут исполнять бюджетные обязательства. Все, конечно, подтверждено документально, но нам важно выслушать все заинтересованные стороны: какой будет состав, кого назначат тренером. Мы относимся серьезно к любой заявке на вступление в МХЛ.

Напомним, что "Снежные Барсы" в 2020 году снялись с МХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Снежные Барсы

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