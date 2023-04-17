Зачем делать упражнения Кегеля мужчинам

Упражнения Кегеля - универсальный метод укрепления мышц тазового дна. Они могут быть полезными и для мужчин, особенно в случае проблем с мочеиспусканием или эректильной дисфункцией. В этой статье мы рассмотрим, как упражнения Кегеля могут помочь мужчинам улучшить свое здоровье и сексуальную функцию.

Что такое мышцы тазового дна?

Мышцы тазового дна - это группа мышц, расположенных между костью таза и промежностью. Они контролируют мочеиспускание и эякуляцию, а также поддерживают органы малого таза, такие как мочевой пузырь, прямая кишка и предстательная железа у мужчин. Сильные мышцы тазового дна могут улучшить контроль над мочеиспусканием, а также улучшить качество эрекции и оргазма.

Что такое упражнения Кегеля для мужчин?

Упражнения Кегеля для мужчин - это упражнения, которые направлены на укрепление мышц тазового дна. Они помогают улучшить контроль над мочеиспусканием и эякуляцией, а также улучшить кровоснабжение половых органов, что может улучшить эрекцию и оргазм.

Как выполнять упражнения Кегеля для мужчин?

1. Найдите правильные мышцы тазового дна: чтобы найти правильные мышцы тазового дна, попробуйте остановить поток мочи во время мочеиспускания. Мышцы, которые вы используете для этого, являются мышцами тазового дна.

2. Сокращайте и расслабляйте мышцы: чтобы выполнить упражнения Кегеля, сначала сократите мышцы тазового дна и держите их в этом положении на 5-10 секунд, затем расслабьте мышцы на 5-10 секунд. Повторите 10-15 раз.

3. Увеличивайте время: по мере того, как вы становитесь более опытными в выполнении упражнений Кегеля, увеличивайте время, на которое вы задерживаете сокращение мышц. Начните с 5 секунд и постепенно увеличивайте до 10-15 секунд.

Делайте упражнения Кегеля регулярно: чтобы достичь максимальной пользы, рекомендуется выполнять упражнения Кегеля каждый день. Начните с 10-15 повторений и постепенно увеличивайте до 50 повторений.

Кроме того, упражнения Кегеля можно выполнять в положении лежа (указано на картинке ниже).

Какие преимущества упражнений Кегеля для мужчин?

Улучшение контроля над мочеиспусканием: упражнения Кегеля могут помочь мужчинам, страдающим от частого мочеиспускания или неспособности удерживать мочу, улучшить контроль над мочеиспусканием.

Улучшение эрекции: сильные мышцы тазового дна могут улучшить кровоснабжение половых органов, что может улучшить качество эрекции и уменьшить риск эректильной дисфункции.

Улучшение оргазма: упражнения Кегеля могут помочь улучшить качество оргазма, так как они укрепляют мышцы, которые контролируют эякуляцию.

Предотвращение простатита: упражнения Кегеля могут помочь предотвратить развитие простатита, так как они улучшают кровоснабжение простаты.

Упражнения Кегеля могут быть полезными для мужчин, чтобы улучшить контроль над мочеиспусканием, качество эрекции и оргазма, а также предотвратить развитие простатита.

Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, связанные с мочеиспусканием или сексуальной функцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом.