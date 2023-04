Встречалась с Бензема и фанатела от Озила. Что связывает Рианну и футбол

Всемирно известная барбадосская певица, автор песен, актриса и бизнесвумен Рианна известна своим огромным талантом и влиянием в музыкальной индустрии. Однако на протяжении многих лет она показывает вовлеченность в футбол. Что связывает 35-летнюю певицу с футболом - в материале Vesti.kz.

Впервые на большом футбольном ивенте Рианна была замечена в 2014 году, когда она посетила финал чемпионата мира по футболу в Бразилии, где наблюдала за тем, как сборная Германия победила Аргентину и завоевала трофей. Ее также видели на нескольких матчах во время турнира, включая полуфинал между Бразилией и Германией.

На том турнире артистка сделала это знаменитое фото:

@PaulHawksbee this might be the answer to merit ozil, tweet about Rihanna .. Enjoy !! 😃 pic.twitter.com/QJaaWIf5qA