Встречалась с Бензема и фанатела от Озила. Что связывает Рианну и футбол

Всемирно известная барбадосская певица, автор песен, актриса и бизнесвумен Рианна известна своим огромным талантом и влиянием в музыкальной индустрии. Однако на протяжении многих лет она показывает вовлеченность в футбол. Что связывает 35-летнюю певицу с футболом - в материале Vesti.kz.

Впервые на большом футбольном ивенте Рианна была замечена в 2014 году, когда она посетила финал чемпионата мира по футболу в Бразилии, где наблюдала за тем, как сборная Германия победила Аргентину и завоевала трофей. Ее также видели на нескольких матчах во время турнира, включая полуфинал между Бразилией и Германией.

На том турнире артистка сделала это знаменитое фото:

@PaulHawksbee this might be the answer to merit ozil, tweet about Rihanna .. Enjoy !! 😃 pic.twitter.com/QJaaWIf5qA — David Strong (@DavidStrong6) July 14, 2014

В феврале 2018 года Ри посетила матч "Арсенала", а после игры сфотографировалась с игроками "Арсенала" Месутом Озилом, Шкодраном Мустафи.

По окончании матча певица особенно хвалила Озила.

Судя по всему, в тот период жизни Рианна поддерживала сборную Германии и игроков Бундестим.

В ноябре 2019 года Рианна побывала на матче "Ювентуса" и "Атлетико".

Певица засветилась в джерси с 20-м номером и с написанным на футболке прозвищем РиРи.

За пару лет до этого она встретилась с Пауло Дибалой. Но болеет ли она за туринцев на самом деле – она тогда не призналась.



twitter.com/PauDybala_JR

Однако главная новость, касающаяся Рианны и футбола, связана с потенциальном романом с Каримом Бензема.

Впервые об отношениях суперзвезды и футболиста "Реала" заговорили летом 2014 года, во время чемпионата мира Бразилии, где присутствовала Рианна.

Тогда Франция уступила Германии в четвертьфинале ЧМ (0:1), а певица, к удивлению общественности, вдруг решила поддержать форварда очень милыми сообщениями.

"Бензема, я чувствую твою боль прямо сейчас", - написала Рианна в соцсетях.

"Без боли нет победы, спасибо за поддержку!" - ответил француз.

"Мой малыш, Бензи", - завершила диалог певица.

После этих сообщений Рианну и Бензема застали в ресторане за ужином. В испанских медиа вовсю обсуждали роман, однако из-за рэпера Криса Брауна, с которым певица тогда была в отношениях, романа не получилось.

Рианна c 2021 года встречается с американским рэпером A$AP Rocky и имеет от музыканта сына.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"