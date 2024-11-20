Ученые выдвинули новую версию смерти Брюса Ли

Известный актер, режиссер и мастер боевых искусств Брюс Ли ушел из жизни более 50 лет назад, а исследователи продолжают искать причины загадочной смерти звезды киноиндустрии. Еще одну версию выдвинули в Европе - ранее предполагалось, что актера убила мафия или медицинская ошибка.

Как умер Брюс Ли?

Мастер боевых искусств ушел из жизни в 1973 году в возрасте 32 лет. После вскрытия стало известно, что причина смерти актера - отек мозга. Появилась версия, что Брюса Ли не стало потому что он выпил много обезболивающих таблеток. Параллельно была иная версия - фанаты звезды считают, что актера убили.

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Смерть Брюса Ли: что известно о трагедии

Брюс Ли скончался 20 июля 1973 года, а затем появились некоторые детали о последних часах кинозвезды.

Перед тем как актеру стало плохо, он курил марихуану и пил много воды.

Когда Ли почувствовал головную боль и головокружение, то принял обезболивающее.

Через два часа Брюса нашли без сознания.

Известно, что никаких дополнительных анализов не проводили, поэтому неизвестно, могла ли таблетка привести к такому исходу и каким образом.

"После того, как нашли Брюса Ли в бессознательном состоянии его пытались привести в чувства. Затем вызвали врача, который еще 10 минут безуспешно проводил сердечно-легочную реанимацию. Ли отправили в ближайшую больницу, где его констатировали мертвым. При вскрытии признаков внешних повреждений и прикуса языка не обнаружено. Тяжелый отек мозга привел к тому, что масса мозга составила 1575 граммов по сравнению с нормой 1400 граммов. В желудке были обнаружены следы марихуаны. Официально было признано, что смерть Брюса Ли наступила в результате отека мозга, вызванного гиперчувствительностью", - пишут в Clinical Kidney Journal.

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Смерть Брюса Ли: новая версия

Исследователи научного института в Мадриде выдвинули еще одну версию смерти киноактера и мастера боевых искусств. По их мнению, Брюс Ли мог умереть из-за водной интоксикации, или гипонатриемии.

"Развитие гипонатриемии является необычным, за исключением случаев, когда скорость потребления воды явно превышает скорость выведения воды или существуют предрасполагающие факторы, которые ограничивают способность почек выводить воду. Однако этот большой объем может быть превзойден чрезмерным употреблением воды в течение коротких периодов времени: мочеиспускание 20 литров в день позволит справиться с избыточным потреблением свободной воды, составляющим около 0,8 литра в час. Острая или сверхострая водная нагрузка во время активных действий, связанных с употреблением большого количества воды в течение короткого периода времени, является причиной отека мозга и смерти в течение нескольких часов даже у лиц без факторов риска гипонатриемии. Смерть из-за гипонатриемии, приводящей к отеку мозга, может наступить в течение нескольких часов при значительном превышении этой нормы потребления воды, как в недавних случаях, когда 7–8 литров воды были выпиты в течение нескольких часов", - делают выводы в статье.

Ученые делают вывод, что Брюс Ли был предрасположен к гипонатриемии, что привело его скоропостижной смерти.

"Высокое хроническое потребление жидкости, факторы, которые резко усиливают жажду (марихуана) и снижают способность почек выделять воду (отпускаемые по рецепту лекарства — диуретики, НПВП, опиоиды), алкоголь, хроническое низкое потребление твердой пищи, острое повреждение почек в прошлом и физические нагрузки", - дополняют ученые информацию.

Добавим, что Брюс Ли известен не только как герой боевиков, но и как создатель гибридной философии боевых искусств Джит Кун-До, основанной на различных боевых дисциплинах.