СМИ раскрыли имя нового парня Шакиры. Это известный испанский певец

Испанская пресса предполагает, что колумбийская поп-звезда Шакира состоит в отношениях с давним другом, трехкратным обладателем Грэмми Алехандро Сансом, передают Vesti.kz.

Алехандро Санс защищал 46-летнюю Шакиру от нападок критиков во время ее разрыва с известным футболистом Жераром Пике. В феврале испанец отправил Шакире сообщение в социальных сетях:

"Шаки, годы идут, и вот мы здесь, на орбите этой космической дружбы, которую подарила нам жизнь. Я поздравляю тебя. Я чествую и люблю тебя".

В колумбийской телевизионной программе Noticias RCN предположили, что Шакира и Алехандро Санс планируют вместе купить дом в Майами-Бич. Они присматриваются к особняку за 20 миллионов евро. Предполагается, что их давняя дружба переросла в романтическую, и потенциальное совместное владение домом подтверждает догадки прессы.

При этом ни один из них публично не объявил о своих романтических отношениях. Шакира все еще вовлечена в судебные разбирательства после того, как ее обвинили в мошенничестве с испанскими налоговыми органами.

Отметим, что Шакира и Алехандро Санс в 2005-м выпустили совместную песню La Tortura, которая стала международным хитом.

54-летний испанец Алехандро Санс обладает тремя премиями Грэмми и 16 статуэтками Latin Grammy Awards и продал более 25 миллионов копий своих альбомов.

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