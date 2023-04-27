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Сестра Роналду раскрыла причину алкоголизма их отца

Сестра Роналду раскрыла причину алкоголизма их отца
©Katia Aveiro/Instagram

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру раскрыла причину пристрастия их отца к алкоголю, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.com.

Жозе Диниш Авейру, ушедший из жизни в 2005 году, оказал значительное влияние на раннюю любовь Роналду к футболу, но не смог увидеть взлет своего сына к звездной славе.

25 апреля Катя Авейру опубликовала на Instagram пост, посвященный военному прошлому своего отца, разместив фотографии его в военной форме.

"Эти фотографии принадлежат бывшему участнику войны в Анголе... После этого я, мои братья и сестры, и многие другие стали свободными. Этот бывший боец был моим отцом, и таких же родителей было много", - написала она.

Углубляясь в причины алкоголизма своего отца, девушка отметила, что он употреблял спиртное, "чтобы забыть о смерти друзей и кровь, которую ему довелось увидеть на этой холодной войне".

В своей публикации Катя почтила вклад своего отца в результат тех событий и выразила гордость за его усилия.


Жозе Диниш Авейру. Фото из Instagram Кати Авейру

Криштиану Роналду в интервью The Times в 2015 году рассказывал о борьбе его отца с алкоголизмом. Роналду упоминал о трудностях, с которыми сталкивался его отец, отметив, что уважал его, но не мог общаться с ним напрямую из-за проблем, которые преследовали их семью.

"Мой отец был алкоголиком. Он не был отцом, о котором я мечтал. Конечно, я любил его, но никогда не разговаривал с ним, как сейчас с вами", - поделился футболист.

Жозе Авейру служил в португальской армии в Анголе в 70-х годах, когда там проходила гражданская война за независимость. Вернувшись на родину, он столкнулся с множеством трудностей - страна быстро забыла о своих ветеранах. Безработица и посттравматический синдром вынудили его прибегнуть к алкоголю.

Мать Роналду рассказывала, что почти каждый день видела супруга пьяным, что принесло ей немало страданий. При этом он хорошо обращался с детьми.

В тот день смерти отца Роналду был в Москве, готовился к отборочному матчу ЧМ-2006 против России. Он вышел на поле, а после игры расплакался.

Алкоголизм отца Криштиану Роналду - это важное напоминание о том, что даже величайшие спортсмены могут происходить из простых семей с их собственными трудностями.


facebook.com/Cristiano

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Метки:
Алкоголь Роналду Криштиану

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