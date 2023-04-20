Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Мужская зона
Комментарии

Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Почему снятся кошмары и как от них избавиться
©pixabay.com

Кошмары - это интенсивные и отрицательные сны, которые могут вызвать сильные эмоции, такие как страх, тревога, ужас и беспомощность. Они могут быть неприятным и даже травмирующим опытом, оставляющим человека с ощущением беспокойства и стресса. Многие люди сталкиваются с кошмарами в течение своей жизни, и это явление вызывает интерес и вопросы, передают Vesti.kz.

Что такое кошмар

На вопрос о причинах кошмаров у взрослых людей ответил сомнолог Михаил Полуэктов в интервью на YouTube-канале "Основа".

"Кошмары - это просто такое красивое слово. И у здоровых взрослых их не бывает. Просто под кошмарами люди почему-то понимают неприятные сновидения. Неприятные сновидения - это не кошмары, это просто неприятные сновидения. Кошмар - это состояние, когда человек просыпается с очень неприятными ощущениями, которые потом вспоминает, и это мешает ему в жизни. Это кошмар с медицинской точки зрения", - рассказал Полуэктов.

По его словам, настоящие кошмары чаще всего бывают у детей.

"У детей нервная система еще неразвита. Посмотрел мультфильм и ночью просыпается, бежит к родителям, кричит: "Помогите, спасите". Вот это настоящий кошмар. Ребенок это постоянно вспоминает, а потом боится темных углов. 

У взрослых кошмары случаются на фоне психических расстройств. Классический вариант - посттравматическое стрессовое расстройство. То есть после ситуации, когда человек побывал в критической для его психики ситуации, и потом травмирующее воспоминание всплывает невольно в сновидениях и вызывает неприятные эмоции. Это настоящий кошмар, а все остальное - неприятные сновидения", - добавил сомнолог.

Неприятные сны, по его словам, возникают из-за неприятных жизненных событий. Это просто "продолжение" событий, которые не понравились человеку ранее.

Причины кошмаров

Отметим, что точные причины кошмаров до конца не изучены, и тема до сих пор остается предметом исследований и дискуссий в научных и психологических кругах. Ниже рассмотрим несколько гипотез, объясняющих феномен кошмаров.

1. Отражение психологического стресса

Одной из наиболее распространенных гипотез является та, что кошмары могут быть связаны с психологическим стрессом. Сон - это комплексный процесс, в котором мозг обрабатывает информацию и перерабатывает эмоции. Если человек переживает сильные эмоции в течение дня, такие как стресс, тревога, страх или депрессия, это может отразиться на его снах и вызвать кошмары. Кошмары могут служить своего рода выходом для подсознания, чтобы обработать и освободить отрицательные эмоции, связанные с определенными стрессовыми ситуациями.

2. Травматические воспоминания

Кошмары также могут быть связаны с травматическими воспоминаниями или событиями, которые оказались сильным эмоциональным воздействием на психику человека. Например, люди, пережившие травматические ситуации, такие как аварии, боевые действия, нападения или насилие, могут столкнуться с кошмарами, которые являются проекцией их травматических воспоминаний и эмоциональных переживаний. Эти кошмары могут возникать как непроизвольные попытки мозга обработать и справиться с травматическим опытом, так и как проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое может включать повторяющиеся кошмары, связанные с травмой.

3. Влияние нарушений сна

Нарушения сна, такие как бессонница, апноэ и психические расстройства, могут также способствовать возникновению кошмаров. Недостаток сна, нарушенный ритм сна и бодрствования, а также другие нарушения сна могут сказываться на качестве сновидений и способствовать появлению кошмаров.

4. Подсознательные боязни и внутренние конфликты

Еще одна гипотеза, объясняющая возникновение кошмаров, связана с наличием подсознательных боязней, страхов и внутренних конфликтов. Нерешенные проблемы, эмоциональные травмы, страхи и сомнения могут проявляться в виде кошмаров, в которых подсознание пытается справиться с этими эмоциональными барьерами и найти решение. 

5. Повышенный уровень анксиолитических веществ

Анализы показали, что кошмары могут быть связаны с изменениями в химическом составе мозга. Некоторые исследования связывают кошмары с повышенным уровнем нейромедиаторов, таких как норадреналин, серотонин и допамин, которые могут вызывать более интенсивные и эмоционально насыщенные сны. Эти вещества могут стимулировать гиперактивность мозговых центров, отвечающих за регуляцию сна и сновидений, и приводить к возникновению кошмаров.

Как бороться с кошмарами

  • Понимание и прием кошмаров.

Первый шаг к тому, чтобы избавиться от кошмаров, - это понимание и прием того, что они являются частью нормальной деятельности мозга и могут происходить у любого человека. Важно осознать, что сны, включая кошмары, не реальны и не могут причинить вред вашему физическому здоровью. Принятие кошмаров как обычного процесса мозга может снизить уровень тревоги и страха перед ними.

  • Создание безопасной среды для сна.

Создание комфортной и безопасной среды для сна может снизить вероятность возникновения кошмаров. Убедитесь, что ваше спальное место чистое, уютное и тихое. Избегайте употребления алкоголя, наркотиков, а также плотных ужинов перед сном, так как это может повлиять на качество вашего сна. Также старайтесь регулярно ходить спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный режим сна.

  • Практика релаксации перед сном.

Релаксационные техники, такие как глубокое дыхание, медитация, йога и прогрессивное мышечное расслабление, могут помочь снизить уровень стресса и тревоги перед сном, что может помочь избежать кошмаров. Вы можете попробовать различные техники и выбрать ту, которая лучше всего подходит вам. Регулярная практика релаксации перед сном может стать полезной привычкой и способствовать более спокойному сну.

  • Избегание триггеров кошмаров.

Некоторые вещи или ситуации могут стать триггерами для возникновения кошмаров. Это могут быть травматические события, стрессовые ситуации, фобии, конкретные предметы или места, которые ассоциируются с негативными эмоциями. Попробуйте определить такие триггеры и избегать их, особенно перед сном. Если это неизбежно, попытайтесь внести изменения в свой внутренний мир, чтобы снизить эмоциональное напряжение и тревожность перед сном.

  • Обработка эмоций и травм.

Кошмары могут быть результатом неразрешенных эмоциональных проблем или травм из прошлого. Если вы испытываете повторяющиеся кошмары, может быть полезно обратиться к профессионалу, такому как психотерапевт или психолог, чтобы он помог вам проработать эти эмоции и травмы. Терапия может предложить вам инструменты и стратегии для работы с негативными эмоциями и помочь разрешить эмоциональные блоки, которые могут вызывать кошмары.

  • Использование техники "переписывания" сновидений.

Техника "переписывания" сновидений предполагает переосмысление и изменение сюжета или конечного исхода кошмара после его пробуждения. Вы можете представить себе новый исход сна, где вы справляетесь с угрозой или находите решение для возникающих проблем. Эта техника может помочь вам почувствовать себя более уверенным и контролирующим кошмары, а также уменьшить их отрицательное воздействие на вас.

  • Поддержание здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни в целом, включая физическое здоровье, питание и уровень стресса, может оказать положительное воздействие на ваш сон и помочь избавиться от кошмаров. Уделите внимание своему физическому здоровью, регулярно занимайтесь физической активностью, управляйте стрессом и практикуйте сбалансированное питание.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 11:52
Мужская зона
©pixabay.com Почему снятся кошмары и как от них избавиться
Сегодня , 10:11
Мужская зона
©instagram.com/pussycatdolls, cristiano Роналду обменял свой Porsche на номер солистки Pussycat Dolls
Сегодня , 00:09
Мужская зона
©pexels.com Сколько часов должен спать человек
Вчера , 23:21
Мужская зона
©pexels.com Что такое мужской климакс и как он проявляется
Вчера , 17:00
Мужская зона
©pexels.com Почему девушкам нравятся плохие парни
Вчера , 14:02
Мужская зона
©pexels.com Почему мужчинам нельзя употреблять мяту. Правда или миф?
Вчера , 12:47
Мужская зона
©pexels.com Сколько нужно бегать, чтобы похудеть
Вчера , 11:31
Мужская зона
©instagram.com/achrafhakimi Обманутая жена звезды ПСЖ Хакими прервала молчание
18 апреля, 21:30
Мужская зона
©pexels.com Можно ли пить пиво после тренировки
18 апреля, 20:10
Мужская зона
©Sputnik/РИА Новости. Асатур Есаянц, instagram.com/irinashayk, instagram.com/cristiano Бывшую девушку Роналду заметили с Леонардо Ди Каприо
18 апреля, 18:21
Мужская зона
©Vesti.kz/Турар Казангапов Как возмещать пропущенные дни поста месяца Рамадан
18 апреля, 15:29
Мужская зона
©Pexels.com Почему спортсмены курят и как это на них влияет
17 апреля, 23:33
Мужская зона
©instagram.com/achrafhakimi, instagram.com/hiba_abouk_ Переиграл и уничтожил: неожиданное продолжение в деле о разводе звезды ПСЖ
17 апреля, 21:19
Мужская зона
©instagram.com/oljas.kanybek В МИД озвучили подробности о нападении на казаха-боксера в США
17 апреля, 15:36
Мужская зона
©pexels.com Как правильно ездить на велосипеде, чтобы похудеть
17 апреля, 14:42
Мужская зона
©lemaree.com.ua Зачем делать упражнения Кегеля мужчинам
17 апреля, 09:30
Мужская зона
©instagram.com/knolldoll Популярная футбольная фанатка показала себя в горячем образе
17 апреля, 00:33
Мужская зона
©instagram.com/oljas.kanybek/ Теперь они знают, где я живу - боксер-казах, давший жесткий отпор бандитам в США
16 апреля, 17:59
Мужская зона
©instagram.com/oljas.kanybek Не на того нарвались. Боксер-казах дал отпор вооруженным бандитам в США
15 апреля, 18:15
Мужская зона
©instagram.com/gianluigibuffon, andreapirlo21 "Не думал, что Буффон и Пирло могут курить". Бендтнер о периоде в "Ювентусе"
15 апреля, 14:55
Мужская зона
©instagram.com/louisvuitton Месси снова снялся в рекламе Louis Vuitton
14 апреля, 21:34
Мужская зона
©pixabay.com Как правильно пить пиво: сколько, как часто и чем закусывать
14 апреля, 19:37
Мужская зона
©instagram.com/achrafhakimi, instagram.com/hiba_abouk_ Звезда ПСЖ обхитрил жену при разводе. Ей не достанется состояние футболиста
14 апреля, 14:50
Мужская зона
©pixabay.com Почему презерватив не защищает на 100 процентов
14 апреля, 13:19
Мужская зона
©iwmbuzz.com Роналду сдал в аренду роскошный дом в Мадриде
14 апреля, 11:51
Мужская зона
©Pexels.com Без секса - никак. Формулу здорового мужчины назвала врач
14 апреля, 10:52
Мужская зона
©pixabay.com Сколько стаканов воды нужно пить в день
13 апреля, 11:44
Мужская зона
©pixabay.com Сколько нужно пить вина, чтобы оно было полезным
12 апреля, 23:11
Мужская зона
©Pixabay.com Врач назвала самый сложный возраст для мужчин: организм дает сбой
12 апреля, 17:24
Мужская зона
©olympic.kz Тренировки каждый день: вред или польза

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus