Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Кошмары - это интенсивные и отрицательные сны, которые могут вызвать сильные эмоции, такие как страх, тревога, ужас и беспомощность. Они могут быть неприятным и даже травмирующим опытом, оставляющим человека с ощущением беспокойства и стресса. Многие люди сталкиваются с кошмарами в течение своей жизни, и это явление вызывает интерес и вопросы, передают Vesti.kz.
На вопрос о причинах кошмаров у взрослых людей ответил сомнолог Михаил Полуэктов в интервью на YouTube-канале "Основа".
"Кошмары - это просто такое красивое слово. И у здоровых взрослых их не бывает. Просто под кошмарами люди почему-то понимают неприятные сновидения. Неприятные сновидения - это не кошмары, это просто неприятные сновидения. Кошмар - это состояние, когда человек просыпается с очень неприятными ощущениями, которые потом вспоминает, и это мешает ему в жизни. Это кошмар с медицинской точки зрения", - рассказал Полуэктов.
По его словам, настоящие кошмары чаще всего бывают у детей.
"У детей нервная система еще неразвита. Посмотрел мультфильм и ночью просыпается, бежит к родителям, кричит: "Помогите, спасите". Вот это настоящий кошмар. Ребенок это постоянно вспоминает, а потом боится темных углов.
У взрослых кошмары случаются на фоне психических расстройств. Классический вариант - посттравматическое стрессовое расстройство. То есть после ситуации, когда человек побывал в критической для его психики ситуации, и потом травмирующее воспоминание всплывает невольно в сновидениях и вызывает неприятные эмоции. Это настоящий кошмар, а все остальное - неприятные сновидения", - добавил сомнолог.
Неприятные сны, по его словам, возникают из-за неприятных жизненных событий. Это просто "продолжение" событий, которые не понравились человеку ранее.
Отметим, что точные причины кошмаров до конца не изучены, и тема до сих пор остается предметом исследований и дискуссий в научных и психологических кругах. Ниже рассмотрим несколько гипотез, объясняющих феномен кошмаров.
1. Отражение психологического стресса
Одной из наиболее распространенных гипотез является та, что кошмары могут быть связаны с психологическим стрессом. Сон - это комплексный процесс, в котором мозг обрабатывает информацию и перерабатывает эмоции. Если человек переживает сильные эмоции в течение дня, такие как стресс, тревога, страх или депрессия, это может отразиться на его снах и вызвать кошмары. Кошмары могут служить своего рода выходом для подсознания, чтобы обработать и освободить отрицательные эмоции, связанные с определенными стрессовыми ситуациями.
2. Травматические воспоминания
Кошмары также могут быть связаны с травматическими воспоминаниями или событиями, которые оказались сильным эмоциональным воздействием на психику человека. Например, люди, пережившие травматические ситуации, такие как аварии, боевые действия, нападения или насилие, могут столкнуться с кошмарами, которые являются проекцией их травматических воспоминаний и эмоциональных переживаний. Эти кошмары могут возникать как непроизвольные попытки мозга обработать и справиться с травматическим опытом, так и как проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое может включать повторяющиеся кошмары, связанные с травмой.
3. Влияние нарушений сна
Нарушения сна, такие как бессонница, апноэ и психические расстройства, могут также способствовать возникновению кошмаров. Недостаток сна, нарушенный ритм сна и бодрствования, а также другие нарушения сна могут сказываться на качестве сновидений и способствовать появлению кошмаров.
4. Подсознательные боязни и внутренние конфликты
Еще одна гипотеза, объясняющая возникновение кошмаров, связана с наличием подсознательных боязней, страхов и внутренних конфликтов. Нерешенные проблемы, эмоциональные травмы, страхи и сомнения могут проявляться в виде кошмаров, в которых подсознание пытается справиться с этими эмоциональными барьерами и найти решение.
5. Повышенный уровень анксиолитических веществ
Анализы показали, что кошмары могут быть связаны с изменениями в химическом составе мозга. Некоторые исследования связывают кошмары с повышенным уровнем нейромедиаторов, таких как норадреналин, серотонин и допамин, которые могут вызывать более интенсивные и эмоционально насыщенные сны. Эти вещества могут стимулировать гиперактивность мозговых центров, отвечающих за регуляцию сна и сновидений, и приводить к возникновению кошмаров.
Первый шаг к тому, чтобы избавиться от кошмаров, - это понимание и прием того, что они являются частью нормальной деятельности мозга и могут происходить у любого человека. Важно осознать, что сны, включая кошмары, не реальны и не могут причинить вред вашему физическому здоровью. Принятие кошмаров как обычного процесса мозга может снизить уровень тревоги и страха перед ними.
Создание комфортной и безопасной среды для сна может снизить вероятность возникновения кошмаров. Убедитесь, что ваше спальное место чистое, уютное и тихое. Избегайте употребления алкоголя, наркотиков, а также плотных ужинов перед сном, так как это может повлиять на качество вашего сна. Также старайтесь регулярно ходить спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный режим сна.
Релаксационные техники, такие как глубокое дыхание, медитация, йога и прогрессивное мышечное расслабление, могут помочь снизить уровень стресса и тревоги перед сном, что может помочь избежать кошмаров. Вы можете попробовать различные техники и выбрать ту, которая лучше всего подходит вам. Регулярная практика релаксации перед сном может стать полезной привычкой и способствовать более спокойному сну.
Некоторые вещи или ситуации могут стать триггерами для возникновения кошмаров. Это могут быть травматические события, стрессовые ситуации, фобии, конкретные предметы или места, которые ассоциируются с негативными эмоциями. Попробуйте определить такие триггеры и избегать их, особенно перед сном. Если это неизбежно, попытайтесь внести изменения в свой внутренний мир, чтобы снизить эмоциональное напряжение и тревожность перед сном.
Кошмары могут быть результатом неразрешенных эмоциональных проблем или травм из прошлого. Если вы испытываете повторяющиеся кошмары, может быть полезно обратиться к профессионалу, такому как психотерапевт или психолог, чтобы он помог вам проработать эти эмоции и травмы. Терапия может предложить вам инструменты и стратегии для работы с негативными эмоциями и помочь разрешить эмоциональные блоки, которые могут вызывать кошмары.
Техника "переписывания" сновидений предполагает переосмысление и изменение сюжета или конечного исхода кошмара после его пробуждения. Вы можете представить себе новый исход сна, где вы справляетесь с угрозой или находите решение для возникающих проблем. Эта техника может помочь вам почувствовать себя более уверенным и контролирующим кошмары, а также уменьшить их отрицательное воздействие на вас.
Здоровый образ жизни в целом, включая физическое здоровье, питание и уровень стресса, может оказать положительное воздействие на ваш сон и помочь избавиться от кошмаров. Уделите внимание своему физическому здоровью, регулярно занимайтесь физической активностью, управляйте стрессом и практикуйте сбалансированное питание.
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