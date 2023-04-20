Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Кошмары - это интенсивные и отрицательные сны, которые могут вызвать сильные эмоции, такие как страх, тревога, ужас и беспомощность. Они могут быть неприятным и даже травмирующим опытом, оставляющим человека с ощущением беспокойства и стресса. Многие люди сталкиваются с кошмарами в течение своей жизни, и это явление вызывает интерес и вопросы, передают Vesti.kz.

Что такое кошмар

На вопрос о причинах кошмаров у взрослых людей ответил сомнолог Михаил Полуэктов в интервью на YouTube-канале "Основа".

"Кошмары - это просто такое красивое слово. И у здоровых взрослых их не бывает. Просто под кошмарами люди почему-то понимают неприятные сновидения. Неприятные сновидения - это не кошмары, это просто неприятные сновидения. Кошмар - это состояние, когда человек просыпается с очень неприятными ощущениями, которые потом вспоминает, и это мешает ему в жизни. Это кошмар с медицинской точки зрения", - рассказал Полуэктов.

По его словам, настоящие кошмары чаще всего бывают у детей.

"У детей нервная система еще неразвита. Посмотрел мультфильм и ночью просыпается, бежит к родителям, кричит: "Помогите, спасите". Вот это настоящий кошмар. Ребенок это постоянно вспоминает, а потом боится темных углов. У взрослых кошмары случаются на фоне психических расстройств. Классический вариант - посттравматическое стрессовое расстройство. То есть после ситуации, когда человек побывал в критической для его психики ситуации, и потом травмирующее воспоминание всплывает невольно в сновидениях и вызывает неприятные эмоции. Это настоящий кошмар, а все остальное - неприятные сновидения", - добавил сомнолог.

Неприятные сны, по его словам, возникают из-за неприятных жизненных событий. Это просто "продолжение" событий, которые не понравились человеку ранее.

Причины кошмаров

Отметим, что точные причины кошмаров до конца не изучены, и тема до сих пор остается предметом исследований и дискуссий в научных и психологических кругах. Ниже рассмотрим несколько гипотез, объясняющих феномен кошмаров.

1. Отражение психологического стресса

Одной из наиболее распространенных гипотез является та, что кошмары могут быть связаны с психологическим стрессом. Сон - это комплексный процесс, в котором мозг обрабатывает информацию и перерабатывает эмоции. Если человек переживает сильные эмоции в течение дня, такие как стресс, тревога, страх или депрессия, это может отразиться на его снах и вызвать кошмары. Кошмары могут служить своего рода выходом для подсознания, чтобы обработать и освободить отрицательные эмоции, связанные с определенными стрессовыми ситуациями.

2. Травматические воспоминания

Кошмары также могут быть связаны с травматическими воспоминаниями или событиями, которые оказались сильным эмоциональным воздействием на психику человека. Например, люди, пережившие травматические ситуации, такие как аварии, боевые действия, нападения или насилие, могут столкнуться с кошмарами, которые являются проекцией их травматических воспоминаний и эмоциональных переживаний. Эти кошмары могут возникать как непроизвольные попытки мозга обработать и справиться с травматическим опытом, так и как проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое может включать повторяющиеся кошмары, связанные с травмой.

3. Влияние нарушений сна

Нарушения сна, такие как бессонница, апноэ и психические расстройства, могут также способствовать возникновению кошмаров. Недостаток сна, нарушенный ритм сна и бодрствования, а также другие нарушения сна могут сказываться на качестве сновидений и способствовать появлению кошмаров.

4. Подсознательные боязни и внутренние конфликты

Еще одна гипотеза, объясняющая возникновение кошмаров, связана с наличием подсознательных боязней, страхов и внутренних конфликтов. Нерешенные проблемы, эмоциональные травмы, страхи и сомнения могут проявляться в виде кошмаров, в которых подсознание пытается справиться с этими эмоциональными барьерами и найти решение.

5. Повышенный уровень анксиолитических веществ

Анализы показали, что кошмары могут быть связаны с изменениями в химическом составе мозга. Некоторые исследования связывают кошмары с повышенным уровнем нейромедиаторов, таких как норадреналин, серотонин и допамин, которые могут вызывать более интенсивные и эмоционально насыщенные сны. Эти вещества могут стимулировать гиперактивность мозговых центров, отвечающих за регуляцию сна и сновидений, и приводить к возникновению кошмаров.

Как бороться с кошмарами

Понимание и прием кошмаров.

Первый шаг к тому, чтобы избавиться от кошмаров, - это понимание и прием того, что они являются частью нормальной деятельности мозга и могут происходить у любого человека. Важно осознать, что сны, включая кошмары, не реальны и не могут причинить вред вашему физическому здоровью. Принятие кошмаров как обычного процесса мозга может снизить уровень тревоги и страха перед ними.

Создание безопасной среды для сна.

Создание комфортной и безопасной среды для сна может снизить вероятность возникновения кошмаров. Убедитесь, что ваше спальное место чистое, уютное и тихое. Избегайте употребления алкоголя, наркотиков, а также плотных ужинов перед сном, так как это может повлиять на качество вашего сна. Также старайтесь регулярно ходить спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильный режим сна.

Практика релаксации перед сном.

Релаксационные техники, такие как глубокое дыхание, медитация, йога и прогрессивное мышечное расслабление, могут помочь снизить уровень стресса и тревоги перед сном, что может помочь избежать кошмаров. Вы можете попробовать различные техники и выбрать ту, которая лучше всего подходит вам. Регулярная практика релаксации перед сном может стать полезной привычкой и способствовать более спокойному сну.

Избегание триггеров кошмаров.

Некоторые вещи или ситуации могут стать триггерами для возникновения кошмаров. Это могут быть травматические события, стрессовые ситуации, фобии, конкретные предметы или места, которые ассоциируются с негативными эмоциями. Попробуйте определить такие триггеры и избегать их, особенно перед сном. Если это неизбежно, попытайтесь внести изменения в свой внутренний мир, чтобы снизить эмоциональное напряжение и тревожность перед сном.

Обработка эмоций и травм.

Кошмары могут быть результатом неразрешенных эмоциональных проблем или травм из прошлого. Если вы испытываете повторяющиеся кошмары, может быть полезно обратиться к профессионалу, такому как психотерапевт или психолог, чтобы он помог вам проработать эти эмоции и травмы. Терапия может предложить вам инструменты и стратегии для работы с негативными эмоциями и помочь разрешить эмоциональные блоки, которые могут вызывать кошмары.

Использование техники "переписывания" сновидений.

Техника "переписывания" сновидений предполагает переосмысление и изменение сюжета или конечного исхода кошмара после его пробуждения. Вы можете представить себе новый исход сна, где вы справляетесь с угрозой или находите решение для возникающих проблем. Эта техника может помочь вам почувствовать себя более уверенным и контролирующим кошмары, а также уменьшить их отрицательное воздействие на вас.

Поддержание здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни в целом, включая физическое здоровье, питание и уровень стресса, может оказать положительное воздействие на ваш сон и помочь избавиться от кошмаров. Уделите внимание своему физическому здоровью, регулярно занимайтесь физической активностью, управляйте стрессом и практикуйте сбалансированное питание.

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