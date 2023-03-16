Плюс пять лет к жизни: эксперт рассказал, как избежать инсульта и инфаркта

Отказ от курения - одно из самых важных решений, которое человек может принять для улучшения своего здоровья. Многие исследования подтверждают, что отказ от курения действительно продлевает жизнь и снижает риск развития серьезных заболеваний. Как это работает?

Правда ли, что отказ от курения продлевает жизнь?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), курение является одной из основных причин смертности в мире. Сигареты содержат более 7000 химических веществ, из которых более 250 являются вредными для здоровья, включая никотин, который вызывает зависимость.

"Курение увеличивает риск развития рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний органов дыхания, а также приводит к преждевременному старению организма", - пишут в медицинских источниках.

На сколько можно прожить дольше, если отказаться от курения

Исследования показывают, что люди, которые бросили курить, имеют значительно меньший риск заболеваний и живут дольше, чем курильщики.

Согласно исследованию, проведенному в США, люди, которые бросили курить в возрасте 30-39 лет, увеличивают свою продолжительность жизни на 10 лет.

Те, кто бросил курить в возрасте 40-49 лет, продлевают свою жизнь примерно на такой же срок - на 9 лет.

Правда ли, что можно продлить свою жизнь на пять лет?

По еще одной версии, отказ от курения не только приведет организм к позитивным изменениям, но поможет прожить дольше.

"Бросив курить, можно весьма быстро почувствовать позитивные результаты. Уже через час после последней сигареты нормализуется кровяное давление и пульс, через сутки — снижается риск развития инфаркта и инсульта. Неделя без курения повышает общий тонус организма. Через три недели исчезает кашель и физическая зависимость от никотина", — объяснил клинический психолог, аддиктолог, эксперт платформы "Твой Док" Кирилл Фомряков и добавил, что "отказ от курения помогает продлить жизнь в среднем на три-пять лет".

Эксперт добавил, что через три месяца после отказа от курения увеличиваются объем легких и общая выносливость, а через полгода обновляются клетки кожи и возвращается здоровый цвет лица.

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Почему нужно бросить курение?

Во-первых, отказ от курения приводит к улучшению общего состояния здоровья. Во-вторых, через несколько недель после броска курения улучшается работа легких, уменьшается кашель и одышка, повышается выносливость и уменьшается риск инфаркта и инсульта.

Таким образом, отказ от курения действительно продлевает жизнь и улучшает качество жизни. Если вы курите, не бойтесь принять решение бросить, ведь это один из самых важных шагов к здоровой и долгой жизни.