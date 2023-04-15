"Не думал, что Буффон и Пирло могут курить". Бендтнер о периоде в "Ювентусе"

Бывший форвард "Ювентуса" Никлас Бендтнер рассказал интересные подробности о пребывании в туринском клубе, сообщает Vesti.kz.

Бендтнер выступал за "Ювентус" на правах аренды в сезоне 2012/2013.

"Я был в душевой и не мог найти парней, что немного странно. Это был мой первый день. Потом я нашел десять или двенадцать парней в туалете, они просто пили кофе, разговаривали, наслаждались обществом друг друга и курили. Это было потрясающее зрелище", - рассказал датчанин.

По признанию нападающего, тогда он подумал, что ему должно понравиться в такой команде.

"Что я могу сказать про этих ребят? Про Буффона, Пирло? Если посмотреть на их карьеры, они были настоящими профессионалами. Тот случай открыл мне глаза. Они демонстрировали невероятный профессионализм на поле и дух товарищества. Помню, когда Балотелли переходил в "Ливерпуль", о нем писали, что он курит в туалете. Эту историю активно обсуждали в прессе. Но в каждом клубе, за который я выступал, были игроки, которые курили. В Италии это воспринималось нормально", - цитирует Бендтнера Football Italia.

Бендтнер перешел в "Ювентус" в 2012-м, где сыграл 11 матчей, забил 0 голов и стал чемпионом Серии А. В Италии Никлас также запомнился тем, что был пойман пьяным за рулем, из-за чего был лишен водительских прав на три года.

Последним клубом Бендтнера был "Копенгаген". Там он провел всего 6 матчей, забил 1 гол и завершил карьеру в мае 2021 года в возрасте 33 лет. После этого объявления игрок рассказал, что футбол значит для него очень многое, и он не хотел бы разрывать с ним связь, поэтому получает тренерское образование.

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