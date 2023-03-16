Мужчина отказался от алкоголя на год и заработал

Мужчина из Англии решил резко изменить свою жизнь, когда отказался от алкоголя. Речь идет о 31-летнем Кэме Джонсе, который год назад отказался от выпивки, а сейчас рассказал, что изменилось в его жизни после того, как он заменил 14 напитков в неделю на газированную воду.

Что будет, если на год отказаться от алкоголя

В СМИ Джонс заявил, что сейчас он находится в "лучшей форме в своей жизни", ведь отказ от выпивки решил проблему бессонницы, с которой он боролся более десяти лет.

"Все, что мне нужно было сделать, это отказаться от вечернего бокала вина, к которому я привык", — рассказал мужчина и добавил: "Без алкоголя в моем организме я мог проснуться в 6 утра, пойти в спортзал и заняться спортом, прежде чем отправиться на работу. Этот серьезный полностью изменил мою жизнь".

Как бросить пить? Мужская история

О своем преображение Джонс рассказал в специальном видео, которое он опубликовал в социальных сетях. Мужчина признался, что после отказа от алкоголя заметил значительные улучшения в своем настроении, концентрации внимания и уровне жира в организме.

Впервые он решил бросить пить полтора года назад, осознав, что его здоровье "на пределе", а сам он - "на краю обрыва".

"Я сильно набрал вес, мое здоровье ухудшилось, и большую часть дней я чувствовал себя немотивированным и рассеянным", - сказал Кэм, признав, что "состояние здоровья стало проблемой".

Он решил принять участие в конкурсе 75 Hard — популярном фитнес-подвиге, который включает в себя здоровое питание, физические упражнения два раза в день и отказ от алкоголя на 75 дней.

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По словам Кэма, он начал видеть результаты почти мгновенно, а трезвость сыграла решающую роль в его первоначальной потере веса. Заметив преимущества, мужчина решил продолжать жить без алкоголя даже после того, как 75 дней истекли.

"Лично мне потребовалось шесть месяцев, чтобы увидеть какие-либо изменения, и когда они действительно произошли, они оказались не такими, как я ожидал. Я не только увидел еще большее улучшение качества моего сна, но еще более примечательно то, насколько резко улучшилась моя способность концентрироваться. Раньше мне было трудно работать последовательно и выполнять задачи вовремя. Но после шести месяцев воздержания от алкоголя мне даже не приходилось думать о том, как сесть и сосредоточиться", - заметил Джонс.

Как алкоголь влияет на сон?

Автор видео заметил, что после отказа от алкоголя существенно улучшилось качество его сна. Ранее он думал, что болен.

"Большую часть своих 30 лет я просто предполагал, что плохо сплю. У меня была повторяющаяся проблема: я ложился спать, сразу же засыпал, а затем просыпался через три-четыре часа, и мне приходилось часами пытаться снова заснуть", - рассказал мужчина.

Он безуспешно испробовал множество различных методов улучшения качества сна, и это был первый положительный шаг, который он когда-либо сделал. Почти сразу после того, как бросил пить, Джонс обнаружил, что просыпается гораздо реже.

"Улучшение сна помогло мне осознать, что я на самом деле жаворонок. И когда работа стала легче и менее вынужденной, мое настроение улучшилось, а ежедневный стресс снизился", - признался Джонс.

Употребление алкоголя перед сном может испортить качество сна по нескольким причинам:

Выпивка прерывает фазу сна с быстрым движением глаз (БДГ). Эта фаза — самая глубокая из четырех, которые мы все проходим каждую ночь — жизненно важна для памяти, обучения и творчества.

Алкоголь может заставить людей быстрее заснуть из-за его седативного эффекта, но затем, поскольку он метаболизируется в организме в течение ночи, это также может означать, что они просыпаются чаще.

Алкоголь также нарушает сон, заставляя пьющих сильнее потеть, что усугубляет обезвоживание, усталость и головные боли, из-за чего на следующий день вы чувствуете себя еще более уставшим.

Было доказано, что лучший сон, в свою очередь, помогает снизить вес и улучшить физическое здоровье в целом.

Также известно, что закрытые глаза могут регулировать гормоны в организме, которые влияют на голод и аппетит, что приводит к уменьшению тяги к еде и снижению потребления калорий.

Почему алкоголь может привести в перееданию

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что люди, которым не хватает сна, с большей вероятностью перекусывают поздно вечером.

Другие исследователи также обнаружили, что слишком мало сна побуждает людей есть большие порции всей пищи, увеличивая прибавку в весе.

А обзор 18 отдельных исследований показал, что в целом недостаток сна приводил к усилению тяги к высокоэнергетической пище.

Мужчина бросил пить и заработал на этом

Трезвость также помогла Джонсу стать более финансово стабильным. Заказ газированной воды вместо вина или коктейлей означал, что Кэм экономил дополнительно от 55 до 77 долларов в неделю (около 40 тысяч).

С другой стороны, Джонс планирует снова ввести в свою жизнь немного алкоголя, но в умеренных количествах. По его расчетам, вместо семи порций в неделю можно ограничиться потреблением всего семи порций в год.

Мужчина признался, что никогда не вернется к своим прошлым привычкам с алкоголем - теперь он увидел, какой урон они наносят его здоровью.

"Я знаю, что умеренность — это не очень-то гламурно. Правда в том, что в алкоголе есть вещи, которые я люблю и получаю от этого удовольствие. Но за последний год, присмотревшись к алкоголю, я также понял, что есть много вещей, которые я тоже ненавижу", - признался Джонс, оправдывая свою позицию.

Таким образом, злоупотребление алкоголем может привести к серьезным последствиям для здоровья, а умеренное потребление напитков - нет. Берегите свое здоровье.

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