Месси снова снялся в рекламе Louis Vuitton

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании французского Дома моды Louis Vuitton, сообщают Vesti.kz.

35-летний аргентинец снялся в рекламе чемоданов из коллекции Horizon от Louis Vuitton. В серии снимков, сделанных фотографом Гленом Лакфордом, футболист позировал в черном брючном костюме-двойке и ботинках челси. Его запечатлели, пока он шел по взлетной полосе и катил за собой багаж, а также сидел в зале ожидания в аэропорту, закинув ноги на саквояж.

"Я не знаю, что принесет мне будущее. Я люблю фантазировать об этом и думать о том, что может произойти, но я действительно не знаю, каким будет мое будущее.

Оно будет таким, каким и должно. Таким, каким Бог захочет видеть его", - сказал Лео для промо-ролика.

В ноябре 2022 года, перед стартом чемпионата мира в Катаре, Лионель Месси снялся для рекламы Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, в котором Роналду играл белыми фигурами, а Месси - черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.

На данный момент фотография футболиста набрала более восьми миллионов лайков в Instagram.

Сообщалось, что та фотосессия принесла Louis Vuitton 13,5 миллиона долларов всего за 48 часов после публикации.

Напомним, что контракт Лео с ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона. В последнее время активизировались слухи о его возвращении в "Барселону".

Испанский клуб ждет, что Ла Лига одобрит план финансовой стабильности и после этого начнет работу над трансфером.

При этом это не единственный вариант для Лео: "Интер Майами", выступающий в MLS, по-прежнему заинтересован в его переезде в Штаты, также интерес к Месси проявляет саудовский клуб "Аль Хиляль", предложивший чемпиону мира более 400 миллионов евро в год.

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