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Карьера звезды фильма "Крид" висит на волоске: актера обвинили в насилии

Карьера звезды фильма "Крид" висит на волоске: актера обвинили в насилии
©instagram.com/jonathanmajors_

Известного киноактера Джонатана Мейджорса ("Крид 3", "Человек-муравей и Оса: Квантомания") обвинили в насилии. Подробнее о ситуации - в материале Vesti.kz.

25 марта Мейджорса задержали в Нью-Йорке по обвинению в нападении на женщину. По данным из полицейского отчета, между актером и 30-летней пострадавшей произошел конфликт. Она подала заявление по факту нападения, удушения и домогательств. Женщина получила незначительные травмы головы и шеи и была доставлена в больницу в стабильном состоянии. Личность пострадавшей не раскрывается, однако источники утверждают, что она является девушкой Джонатана.

Актера арестовали, а затем освободили под подписку о невыезде. Он предстанет перед судом 8 мая.

Сразу же после инцидента Мейджорс начал лишаться ролей в кино. Его исключили из списка актеров триллера "Человек в моем подвале", где снимается Уиллем Дефо, а также лишили главной роли в байопике о певце Отисе Реддинге.

Армия США приостановила многомиллионную рекламную кампанию, в которой участвовал Мейджорс, а бейсбольная команда Texas Rangers MLB расторгла с ним рекламный контракт. Бренд Valentino заявил, что актер не будет участвовать в популярном мероприятии Met Gala в качестве гостя от дизайнерского дома.

По данным Variety, еще несколько женщин позже обвинили кинозвезду в насилии. Одна из предполагаемых жертв работала над фильмом "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Пользователи соцсетей призвали киностудии, в том числе Marvel, немедленно разорвать отношения с актером. Комментаторы считают, что карьера актера окончена. 

Тем временем представитель голливудской звезды отрицает все обвинения.

"Джонатан Мейджорс невиновен и никого не оскорблял. Мы предоставили окружному прокурору неопровержимые доказательства того, что обвинения ложны. Мы уверены, что он будет полностью оправдан", - заявила в среду адвокат Мэйджорса Прия Чаудри.

Детали инцидента раскрыли СМИ. Предположительно, в автомобиле между актером и его девушкой произошла ссора. После этого девушка пошла в клуб и напилась, а актер снял номер в отеле. Глубокой ночью пострадавшая пришла домой к Мейджорсу, отправила ему сообщения с обвинениями в неверности и угрозой самоубийства. Актер вернулся домой на следующее утро и нашел девушку без сознания и полуголой на полу в гардеробной. Она сказала Мейджорсу, что приняла несколько таблеток снотворного. Актер позвонил в 911.

За последний год Мейджорс стал одной из самых многообещающих голливудских звезд с рядом громких и прибыльных ролей на горизонте. Теперь внимание общественности привлечено к его будущему в кинематографической вселенной Marvel, где он должен сыграть главного злодея по имени Канг. Актер привязан к главной роли в фильме "Мстители: Династия Канга", который планируется выпустить 2 мая 2025 года. По данным СМИ, за эту роль ему предполагалось выплатить 20 миллионов долларов.

Он также был утвержден на роль в ленте "Мстители: Секретные войны", премьера которого запланирована на 2026 год. По сообщениям прессы, Disney следит за развитием событий и пока не торопится принимать решение о его будущем во франшизе.

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Метки:
Звезды шоу-бизнеса США Изнасилование

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