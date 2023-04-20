Жена Месси и девушка Роналду поздравили Неймара с радостной новостью

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес и супруга Лионеля Месси Антонела Ракуццо поздравили футболиста Неймара и бразильскую модель Бруну Бьянкарди с радостной новостью, передают Vesti.kz.

Неймар и Бьянкарди опубликовали в Instagram серию совместных фото и объявили, что ждут ребенка.

"Мы мечтаем о тебе, планируем твое появление. Знание того, что ты с нами, чтобы увенчать нашу любовь, делает наши дни намного счастливее. Ты присоединишься к прекрасной семье с братом, бабушкой и дедушкой, дядями и тетями, которые уже очень тебя любят! Приходи скорее, малыш, мы тебя ждем!" - подписала фотографии девушка Неймара.

Девушка Роналду Джорджина Родригес отреагировала на пост словами поздравления на португальском. "Felicidades (поздравляем)", - написала она.

Жена Лионеля Месси Антонела Роккуццо оставила в комментариях три смайлика с сердечками.

Оба комментария получили большую поддержу со стороны поклонников в виде лайков.

Бруна Бьянкарди - модель и блогер. На ее Instagram подписано свыше 4,3 миллиона читателей. Бруна родилась 15 апреля 1994 года в Сан-Паулу.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"