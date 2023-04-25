Известный актер исполнил предсмертное желание больного раком фаната

Актер Райан Рейнольдс, владеющий футбольным клубом "Рексхэм" из Уэльса, исполнил предсмертное желание онкобольного болельщика, передают Vesti.kz.

У 45-летнего Джея Фира из Саутгемптона неизлечимый рак аппендикса. Мужчина мечтал встретиться со своим кумиром - актером Райаном Рейнольдсом. Свою мечту англичанину удалось реализовать на матче "Рексхэма" против "Борхэм Вуд". Клуб известного актера выиграл этот матч, гарантировав себе первое место в любительской конференции. В следующем сезоне команда будет выступать в профессиональной английской футбольной лиге.

Фотографии встречи со своим фанатом Рейнольдс опубликовал на своей странице в Instagram. Джей Фир пообщался со своим кумиром, сделал несколько совместных снимков, а также получил от голливудской звезды в подарок перчатку из фильма "Дэдпул 2".

Кроме того, Рейнольдс пригласил мужчину на съемки третьей части франшизы.

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