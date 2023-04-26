Инсульт: как распознать и что делать

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Инсульт является серьезным заболеванием, которое требует немедленной медицинской помощи. Инсульт происходит, когда кровоснабжение в определенной области мозга нарушается, что может вызвать умеренное или серьезное повреждение мозговой ткани.
Раннее распознавание признаков инсульта и немедленная реакция на них могут способствовать быстрому лечению и снижению возможных осложнений. В этой статье мы рассмотрим основные признаки инсульта, на которые необходимо обратить внимание.
Потеря чувствительности или паралич: одним из наиболее явных признаков инсульта может быть внезапная потеря чувствительности или паралич в одной стороне тела. Это может проявиться в виде слабости, онемения или потери контроля над рукой, ногой или лицевыми мышцами. Например, человек может испытывать затруднения в поднятии руки или улыбке на одну сторону лица.
Речевые нарушения: Инсульт также может вызвать нарушения в речи или понимании речи. Человек может говорить неразборчиво, запинаться или иметь трудности с пониманием простых слов и фраз. Иногда пациент не может сформировать правильные слова или выразить свои мысли.
Односторонняя судорога: односторонняя судорога или необъяснимое непроизвольное сокращение мышц на одной стороне тела может быть также признаком инсульта. Это состояние может проявиться в виде необычных движений руки, ноги или лица.
Одностороннее затруднение зрения: инсульт может вызвать одностороннее затруднение зрения, такое как размытость, двоение, темное пятно или странная тень в одном глазу.
Головная боль и/или головокружение: инсульт может сопровождаться головной болью, которая может быть интенсивной и необычной для пациента. Также головокружение или потеря равновесия могут быть признаками инсульта, особенно если они сопровождаются другими вышеуказанными симптомами.
Путаница и нарушения сознания: инсульт может вызвать путаницу, замешательство, нарушения сознания или изменения поведения. Человек может быть запутанным, дезориентированным во времени, месте или ситуации, или иметь нарушения памяти.
Глотательные нарушения: инсульт может вызвать затруднение глотания или даже потерю способности глотать. Это может проявляться в виде затруднения проглатывания пищи или жидкости, кашля или дыхательных проблем.
Внезапная и сильная гипертензия: инсульт может сопровождаться внезапным и сильным повышением артериального давления, что может быть одним из признаков инсульта. У пациента может возникнуть ощущение сильной головной боли, тошноты, рвоты, затрудненного дыхания и других признаков повышенного артериального давления.
Быстрое нарастание симптомов: один из ключевых признаков инсульта - это быстрое нарастание симптомов в течение нескольких минут или часов. Инсульт обычно проявляется внезапно и может усиливаться в течение короткого времени. Это может быть важным признаком, который поможет отличить инсульт от других состояний.
Что делать при инсульте?
Если у вас или у вашего близкого есть хотя бы один из указанных признаков инсульта, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Инсульт является медицинским чрезвычайным состоянием, и раннее обращение за медицинской помощью может способствовать более успешному лечению и снижению риска осложнений.
Вызовите скорую помощь. Позвоните в службу экстренной медицинской помощи и сообщите о признаках инсульта, которые вы заметили. Указывайте точный адрес и дайте максимум информации о состоянии пострадавшего.
Оставайтесь рядом с пострадавшим. Если возможно, оставайтесь рядом с пострадавшим и наблюдайте за его состоянием. Укладывайте его в удобное положение, поддерживайте спокойствие и обеспечьте тепло и комфорт.
Не предлагайте еду и воду. В случае инсульта пострадавший может иметь проблемы с глотанием, поэтому не предлагайте ему пищу или питье, чтобы избежать возможного задыхания.
Не предлагайте пострадавшему лекарства и не проводите медицинские процедуры без указания врача, так как это может ухудшить состояние пострадавшего.
Запомните время начала симптомов. Запишите время начала симптомов инсульта, так как это важная информация для оценки состояния и определения лечения.
Не оставляйте пострадавшего одного. Поддерживайте пострадавшего и не оставляйте его одного до прибытия медицинских специалистов. Укажите наличие медицинских данных по состоянию здоровья пострадавшего и предоставьте их врачам при их приезде.
Следите за дыханием и пульсом. Если у пострадавшего возникнут проблемы с дыханием или сердечно-сосудистой системой, выполните соответствующие меры реанимации, если вы владеете этими навыками.
Реклама