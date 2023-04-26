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Инсульт: как распознать и что делать

Инсульт: как распознать и что делать
©pexels.com

Инсульт является серьезным заболеванием, которое требует немедленной медицинской помощи. Инсульт происходит, когда кровоснабжение в определенной области мозга нарушается, что может вызвать умеренное или серьезное повреждение мозговой ткани.

Раннее распознавание признаков инсульта и немедленная реакция на них могут способствовать быстрому лечению и снижению возможных осложнений. В этой статье мы рассмотрим основные признаки инсульта, на которые необходимо обратить внимание.

  • Потеря чувствительности или паралич: одним из наиболее явных признаков инсульта может быть внезапная потеря чувствительности или паралич в одной стороне тела. Это может проявиться в виде слабости, онемения или потери контроля над рукой, ногой или лицевыми мышцами. Например, человек может испытывать затруднения в поднятии руки или улыбке на одну сторону лица.
  • Речевые нарушения: Инсульт также может вызвать нарушения в речи или понимании речи. Человек может говорить неразборчиво, запинаться или иметь трудности с пониманием простых слов и фраз. Иногда пациент не может сформировать правильные слова или выразить свои мысли.
  • Односторонняя судорога: односторонняя судорога или необъяснимое непроизвольное сокращение мышц на одной стороне тела может быть также признаком инсульта. Это состояние может проявиться в виде необычных движений руки, ноги или лица.
  • Одностороннее затруднение зрения: инсульт может вызвать одностороннее затруднение зрения, такое как размытость, двоение, темное пятно или странная тень в одном глазу.
  • Головная боль и/или головокружение: инсульт может сопровождаться головной болью, которая может быть интенсивной и необычной для пациента. Также головокружение или потеря равновесия могут быть признаками инсульта, особенно если они сопровождаются другими вышеуказанными симптомами.
  • Путаница и нарушения сознания: инсульт может вызвать путаницу, замешательство, нарушения сознания или изменения поведения. Человек может быть запутанным, дезориентированным во времени, месте или ситуации, или иметь нарушения памяти.
  • Глотательные нарушения: инсульт может вызвать затруднение глотания или даже потерю способности глотать. Это может проявляться в виде затруднения проглатывания пищи или жидкости, кашля или дыхательных проблем.
  • Внезапная и сильная гипертензия: инсульт может сопровождаться внезапным и сильным повышением артериального давления, что может быть одним из признаков инсульта. У пациента может возникнуть ощущение сильной головной боли, тошноты, рвоты, затрудненного дыхания и других признаков повышенного артериального давления.
  • Быстрое нарастание симптомов: один из ключевых признаков инсульта - это быстрое нарастание симптомов в течение нескольких минут или часов. Инсульт обычно проявляется внезапно и может усиливаться в течение короткого времени. Это может быть важным признаком, который поможет отличить инсульт от других состояний.

Что делать при инсульте?

Если у вас или у вашего близкого есть хотя бы один из указанных признаков инсульта, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. Инсульт является медицинским чрезвычайным состоянием, и раннее обращение за медицинской помощью может способствовать более успешному лечению и снижению риска осложнений.

  1. Вызовите скорую помощь. Позвоните в службу экстренной медицинской помощи и сообщите о признаках инсульта, которые вы заметили. Указывайте точный адрес и дайте максимум информации о состоянии пострадавшего.
  2. Оставайтесь рядом с пострадавшим. Если возможно, оставайтесь рядом с пострадавшим и наблюдайте за его состоянием. Укладывайте его в удобное положение, поддерживайте спокойствие и обеспечьте тепло и комфорт.
  3. Не предлагайте еду и воду. В случае инсульта пострадавший может иметь проблемы с глотанием, поэтому не предлагайте ему пищу или питье, чтобы избежать возможного задыхания.
  4. Не предлагайте пострадавшему лекарства и не проводите медицинские процедуры без указания врача, так как это может ухудшить состояние пострадавшего.
  5. Запомните время начала симптомов. Запишите время начала симптомов инсульта, так как это важная информация для оценки состояния и определения лечения.
  6. Не оставляйте пострадавшего одного. Поддерживайте пострадавшего и не оставляйте его одного до прибытия медицинских специалистов. Укажите наличие медицинских данных по состоянию здоровья пострадавшего и предоставьте их врачам при их приезде.
  7. Следите за дыханием и пульсом. Если у пострадавшего возникнут проблемы с дыханием или сердечно-сосудистой системой, выполните соответствующие меры реанимации, если вы владеете этими навыками.
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Метки:
Здоровье Медицина

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