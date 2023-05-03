У Бекхэма серьезное психическое расстройство. Известно о странном поведении футболиста

Бывшая звезда сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм рассказал о своем обсессивно-компульсивном расстройстве, передают Vesti.kz.

По словам Бекхэма, "утомительное" обсессивно-компульсивное расстройство заставляет его часами делать уборку и наводить порядок в доме, пока остальные члены его семьи спят. Подробно об этом 47-летняя звезда футбола рассказал в готовящемся к выходу документальном фильме Netflix.

"Когда все спят, я обхожу все вокруг, чищу свечи, включаю свет на нужный режим, проверяю, везде ли чисто. Я ненавижу спускаться по утрам, а там чашки, тарелки и, ну вы знаете, миски. Я обрезаю свечной воск, чищу подсвечник. Это мое самое ненавистное и любимое занятие - вытирать следы от дыма внутри свечи. Я знаю, это странно. Я очень хорошо везде убираю, но не уверен, что моя жена действительно ценит это", - рассказал он.

Бекхэм рассказывал о жизни с этим заболеванием и в прошлом. Ранее он признавался, что одной из причин, по которой он делал татуировки, была зависимость от боли.

В интервью ITV в 2006 году Бекхэм рассказывал, что все предметы в его доме должны быть расставлены парами и по прямым линям. В холодильнике и шкафах экс-футболиста "все должно быть идеально".

Обсессивно-компульсивное расстройство - психическое расстройство, проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях - обсессиях, а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий - компульсий.

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