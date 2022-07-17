Рекорд! В Алматы узнали лучших на фестивале по подтягиваниям

Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиваниям на турнике в Алматы собрал рекордное количество участников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Алматы он прошел на площади Абая у Дворца Республики. Он стал третьим по счету и лидером по количеству участников - 623 человека. Также в городе зафиксировано максимальное количество подтягиваний - 40 раз, это позволило Алматы обойти рекорд победителя из города Конаев (37 подтягиваний).

На открытии соревнований выступили: заместитель акима города Алматы - Арман Кырыкбаев, руководитель управления спорта города Алматы - Ерден Хайруллин, а также руководитель фонда поддержки талантов "Дара" - Нурлан Коянбаев и амбассадор проекта Айтым Жакупов.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины - подтянуться правильно и больше всех. Результаты алматинских соревнований по подтягиваниям задали планку другим городам.

Первые места и участники, получившие 200 000 тенге:

До 18 лет:

Тохти Курбанов (16 лет), 54 кг - 27 раз;

Меиржан Мунашбай (17 лет), 64 кг - 40 раз;

Алан Абзалханулы (17 лет), 79 кг - 30 раз.

18-30 лет:

Медет Кузембаев (23 года), 58 кг - 40 раз;

Даулет Калман (29 лет), 66 кг - 34 раза;

Абылай Сеилханов (26 лет), 85 кг - 27 раз.

Старше 30 лет:

Руслан Ахметов (32 года), 66 кг – 33 раза;

Акбар Жармаганбетов (34 года), 82 кг – 27 раз;

Ержан Нармашев (45 лет), 97 кг – 27 раз.

Вторые места - 100 000 тенге:

До 18 лет:

Руслан Мартаев (14 лет), 50 кг – 26 раз;

Сергей Тепляков (16 лет), 60 кг - 31 раз;

Юсуп Сеитов (17 лет), 73 кг

18-30 лет:

Мухиядин Сумагул (20 лет), 61 кг - 35 раз;

Кайыржан Исламханов (29 лет), 65 кг - 31 раз;

Джумадил Алиаскар (19 лет), 81 кг - 25 раз.

Старше 30 лет:

Жасулан Темирбаев (30 лет), 63 кг - 27 раз;

Кайрат Турешов (36 лет), 89 кг - 26 раз;

Вадим Носиков (31 год), 108 кг - 20 раз.

Третьи места - 50 000 тенге:

До 18 лет:

Алиакбар Турсынбай (15 лет), 47 кг - 21 раз;

Темир Балгабаев (17 лет), 58 кг - 30 раз;

Динмухаммед Байтемиров (16 лет), 79 кг - 19 раз.

18-30 лет:

Руслан Шулен (25 лет), 64 кг - 33 раза;

Ренат Бакиров (28 лет), 66 - 17 раз;

Галым Муканов (28 лет), 80 кг.

Старше 30 лет:

Айдын Дуйсебаев (31 год), 66 кг - 26 раз;

Мурат Ушуров (33 года), 81 кг - 25 раз;

Абдусамат Шафаров (44 года), 90 кг - 23 раза.

На этот раз на Tartyl Fest было еще больше представителей самых разных поколений: как маленькие спортсмены, так и старшее поколение, а также люди с инвалидностью, и многие популярные казахстанские блогеры тоже пришли испытать свои силы и выносливость.

"Замечательное мероприятие! Этот фестиваль дает хорошую мотивацию для молодежи", - поделился эмоциями 23-летний блогер Адильжан Даулетов.

Акимат города Алматы наградил специальной наградой "За волю к победе" 60-летнего Чакера Смагулова, чемпиона Казахстана по параплаванию. Награды от управляющего делами Президента получили Айбек Дадебаев - 23-летний участник-мотиватор, Адильжан Даулетов и 10-летняя Вероника Соклакова, которая смогла подтянуться 21 раз.

Отдельных наград также удостоились Рауан Жанакбай. Ему 5 лет - он самый юный участник в Алматы (7 подтягиваний) и Роман Балатабаев, которому 69 лет. Он стал примером для молодого поколения.

Поддержал спортивный фестиваль популярный блогер - NNN (Нурдаулет), который даже посоревновался по подтягиваниям на турнике с Нурланом Коянбаевым. Специальный гость фестиваля Мирас Жугунусов завершил и как следует подбодрил зрителей.

Актуальный список городов, где пройдет фестиваль:

Тараз - 20 июля

Шымкент - 23 июля

Туркестан - 25 июля

Кызылорда - 27 июля

Атырау - 31 июля

Актау - 3 августа

Орал - 6 августа

Актобе - 9 августа

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганды - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября

Дополнительная информация о фестивале доступна на сайте фонда "Дара" и на странице в Instagram @daraqory.

Напомним, что Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые. Он организован "Фондом поддержки талантов "Дара" при Президенте. Фонд создан, чтобы находить таланты по всему Казахстану и предоставлять им возможность для самореализации на мировом уровне.

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