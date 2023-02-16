Названы лучшие упражнения для ягодиц

Фитнес-тренер Робби Вайлд Хадсон перечислил лучшие упражнения для ягодиц. Об этом сообщает Boxrox.com.

Отмечается, что самым эффективным станет выполнение ягодичного мостика. Нужно лечь на пол, а затем, сжимая ягодицы, оторвать таз от пола и полностью разогнуться в тазобедренном суставе. Затем медленно опуститься обратно и повторить.

Тренер также рассказал о пользе болгарских выпадов. Для их выполнения следует присесть на одной ноге, поставив вторую на возвышение позади тела, например, на лавку или степ-платформу. Потом нужно делать приседания, держа спину прямо, не сгибаясь.

Сильные ягодичные мышцы необходимы для поддержания правильного положения бедер и таза, что может снизить риск возникновения проблем с коленями, бедрами и нижней частью спины. Кроме того, сильные ягодицы могут помочь улучшить общий баланс и стабильность, снижая риск падений и других видов травм.

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