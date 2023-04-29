© Благотворительный забег в поддержку детей с аутизмом прошел в Астане

29 апреля в Астане прошел первый благотворительный забег Run for autism, в котором приняли участие 1 017 человек. Некоторые участники мероприятия приехали из других городов, таких как Алматы, Караганды, Костанай, Павлодар, Темиртау и Семей.

Забег прошел на четыре дистанции: 1; 2,5; 5; и 10 километров. Стоимость участия составила от 4 990 тенге до 7 990 тенге. Более 6 миллионов тенге благотворительных средств, собранных благодаря продажи билетов, пойдут на развитие инклюзивного образования для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в рамках проекта "Каждый ребенок достоин школы" фонда "Болашақ".

Победители забега, занявшие призовые места в каждой дистанции, получили дипломы и медали из рук именитых спортсменов и партнеров мероприятия. Все финишировавшие участники получили памятные медали. В рамках мероприятия для детей с аутизмом и другими особенностями развития была организована спортивно-развлекательная эстафета "Веселые старты". В командных играх приняли участие более 100 детей в возрасте от 5 до 14 лет с аутизмом, задержкой психического и речевого развития, синдромом Дауна и другими особенностями. Для всех участников забега был проведен розыгрыш ценных призов и подарков.

"Этим забегом мы хотим привлечь внимание как можно большего количества населения к проблемам людей и детей с аутизмом. Мы рады, что на забег зарегистрировалось большое количество людей, для первого забега это очень хороший показатель. Огромная благодарность каждому, кто бежит сегодня с нами. Надеемся, что забег станет ежегодным мероприятием. Я очень благодарна, что эту инициативу поддержал акимат столицы. Это становится началом большой совместной работы. В настоящее время мы с акиматом разрабатываем план развития инклюзивного образования города на несколько лет вперед", - отметила председатель Попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

Гостями Run for autism стали: пятикратный чемпион мира по ММА и джиу-джитсу, заслуженный мастер спорта РК Айдар Махметов, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Казахстана, чемпионка Азии и Азиатских игр по тяжелой атлетике Светлана Подобедова, а также четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен Казахстана силач Сергей Цырульников и другие.

Меирхан Аипов вместе с супругой и 16-летним сыном Мади приехали на забег из Алматы. У Мади атипичный аутизм и это второй в его жизни забег. На Run for autism Мади пробежал вместе с родителями 2,5 километров.

"Это первый благотворительный забег в пользу детей с аутизмом, средства будут направлены на развитие детей с аутизмом, благодаря этому мероприятию общество узнает больше о детях с аутизмом. Благотворительный забег мотивирует родителей приобщать детей к спорту, стремиться к здоровому образу жизни. Кроме того, это площадка для знакомства с другими родителями особенных детей: мы знакомимся друг с другом, наши дети знакомятся. Это второй марафон в нашей жизни, неделю назад Мади участвовал в Алматы марафон. Мади активно занимается плаванием", - рассказала мама Мади Акжан Шалабаева.

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