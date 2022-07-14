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4 731 подтягивание! Tartyl Fest прошел во втором городе Казахстана

4 731 подтягивание! Tartyl Fest прошел во втором городе Казахстана
©Tartyl Fest

Сегодня, 14 июля, в Талдыкоргане прошел второй по счету спортивный фестиваль по подтягиваниям на турнике Tartyl Fest, который собрал 288 участников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования проходят при участии официальной судейской коллегии, а все участники делятся на девять категорий в зависимости от возраста и веса.

Так, в Талдыкоргане девять победителе получили по 200 000 тенге, а общее количество подтягиваний составило 4 731. Самым младшим участником фестиваля в Талдыкоргане стал Егор Горяев. В 7 лет он подтянулся четыре раза. А самым старшим участником стал 63-летний Абдуали Тастанов. Он подтянулся 15 раз. Мужчина готовится к мировому чемпионату по армрестлингу.

Специальными гостями фестиваля были Нурлан Коянбаев и 2RAR.

Фестиваль пройдет еще в 18 городах Казахстана и завершится 6 сентября в Нур-Султан. В столице пройдет Гранд-финал, где за первое место будут бороться победители из 20 городов Казахстана.

Напомним, что Tartyl Fest проводится в Казахстане впервые Фондом поддержки талантов "Дара" при Президенте.

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Метки:
Казахстан Tartyl Fest

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