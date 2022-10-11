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Винокуров посетил фитнес-конвенцию и был восхищен

Винокуров посетил фитнес-конвенцию и был восхищен
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В Алматы прошла крупнейшая фитнес-конвенция FitFest "Другой ты".

Мероприятие на единой площадке объединило более 30 лучших экспертов в сфере фитнеса и здорового образа жизни и около 200 участников фитнес-конвенции.

В первый день были проведены мастер-классы по групповым и водным программам по самым прогрессивным направлениям в фитнесе.

Желающие получить ценные знания и сразу опробовать их на практике приняли участие в воркшопах от опытных наставников на темы FaceFitness, Hight Hills, Full contact Stretching и прочие.

На фитнес-конвенции был организован лекторий с авторитетными спикерами на актуальные темы по питанию, биохакингу, бодибилдингу и тренировочным программам.

Во второй день прошли соревнования по кроссфиту CrossFit Battle среди сильнейших команд Алматы.

Им предстояло выполнить три комплекса непростых заданий с ограничением по времени:

- 30 выбросов штанги (thruster) 50кг + 30 cal bike + один круг бега (лимит - семь минут);

- 120 синхронных берпи (лимит - семь минут);

- 100 пресс вместе + 150 махов гири по очереди 32 или 12 кг + один круг бега вместе (лимит - девять минут).

Задания были составлены так, чтобы проверить спортсменов не только на силу, но и выносливость. Разгорелась нешуточная борьба - участники состязания выкладывались на 100 процентов под пристальным вниманием судей и поддержки болельщиков.

Соревнования посетили президент Федерации велоспорта Республики Казахстан Нурлан Смагулов и генеральный менеджер велокоманды Astana Pro Team Александр Винокуров, которые были восхищены выносливостью и мужеством кроссфитеров, а также пожелали им удачи.

Победу одержала команда "Цезарь на троих" (Камила Такеева, Артур Семенов, Владимир Смирнов) - сборная фитнес-клубов Invictus Fitness и Endurance Almaty.

Вторыми стали "Эндюранс Про" (Ануар Анарбеков, Разия Кошенова, Виктор Ильченко), а третье место разделили ARLAN FREEDOM (Мухамеддин Абибулла, Наурыз Керейхан, Махаббат Молжанова) и Akatsuki (Диана Шапенова, Талгат Умешбаев, Дияс Тлеубаев).

Фитнес-конвенция FitFest "Другой ты" завершилась выступлением команды барабанщиков, черлидеров и BMX-трюками. Это мероприятие станет ежегодным.

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Метки:
фитнес кроссфит

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