Открытие V Азиатских юношеских Пара игр состоялось в Дубае: спорт и новые технологии

В Дубае (ОАЭ) прошло торжественное открытие V Азиатских юношеских Пара игр (AYPG) – одного из самых значимых событий для молодых пара спортсменов континента. В соревнованиях принимают участие более 1 500 молодых спортсменов из 45 стран. Казахстан в этом году представлен командой из 60 атлетов, которые выступят в девяти дисциплинах, включая пара пауэрлифтинг, лёгкую атлетику, плавание, таеквондо, настольный теннис, стрельбу из лука, боччу, армрестлинг и голбол.

Одним из ярких моментов церемонии стал выход национальной команды Казахстана. Флаг страны нёс пара пауэрлифтер Вазир Надыров.

"Для меня огромная честь нести флаг Казахстана на международных соревнованиях. Это высокое доверие и большая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать надежды на соревнованиях", – отметил Надыров.

Робот Mornine от Chery – официальный представитель AYPG 2025. Фото Chery International

Компания Chery является эксклюзивным транспортным партнером Игр. Поэтому Церемония подарила зрителям не только традиционные элементы открытия, но и технологические акценты. Одним из таких стала демонстрация интеллектуальной матрицы Chery AiMOGA – собственных роботизированных разработок компании Chery.

Роботы Mornine и ARGOS (робот-собака) вышли на арену как специальные гости: в роли официального спикера и гидов.

Роботизированная собака ARGOS, разработанная компанией AiMOGA/Chery на AYPG 2025. Фото Chery International

На территории Игр работает интерактивный стенд Chery, где можно поближе познакомиться с роботами AiMOGA. А также увидеть официальный транспорт для участников Игр – флагманский Chery TIGGO 9. Автомобили семейства TIGGO обеспечивают логистику для делегаций разных стран – просторный салон и гибридные технологии с большим запасом хода позволяют спортсменам свободно передвигаться между спортивными объектами.

Chery TIGGO 9. Фото Chery International

Первые успехи сборной Казахстана

Официальный партнёр Национального Паралимпийского комитета Казахстана – Chery Kazakhstan в составе Astana Motors – уже не первый год поддерживает развитие пара спорта. Компания участвует в совместных программах и спортивных инициативах, расширяя возможности юных пара атлетов для участия в крупных международных соревнованиях.

Зарина Ашир, Даяна Сапарали и их тренеры на AYPG 2025. Фото NPC RK

Сборная Казахстана дебютировала успешно, и уже в первый день наши пара пауэрлифтеры открыли медальный зачёт: Зарина Ашир завоевала 1 место в категории до 50 кг, результат 80 кг, в той же весовой категории Даяна Сапарали заняла 2 место с результатом 55 кг. Куаныш Рахатулы занял 3 место в категории до 54 кг с результатом 107 кг.

В первой половине второго дня соревнований порадовал пара пауэрлифтер Вазир Надыров, завоевав бронзу в категории до 59 кг с результатом 115 кг. Азикина Мелена в весовой категории до 61 кг заняла 2 место с результатом 50 кг (возрастная категория Next Gen).

Большой урожай наград собрали казахстанцы в пара армрестлинге: Ермекбаева Айдана (60кг) – два золота, Мукатай Нуржауган (65кг) – золото (правая рука) и бронза (левая рука), Аманов Нурым (65+кг) – золото (левая рука), Абилда Сергали (55кг) – два серебра, Алдебеков Амир (65+кг) – бронза (правая рука), Молдахметов Шынгыс (65 кг) – серебро (правая рука), Романькова Ольга (пара-армрестлинг в коляске) – две бронзы.

Также сборная завоевала бронзу в эстафете пара плавания.

"Юношеские Азиатские Пара игры – это ключевая площадка, где формируется новое поколение наших паралимпийцев. Эти соревнования позволяют молодым спортсменам получить первый международный опыт, почувствовать атмосферу больших стартов и уверенно двигаться к профессиональному спорту. Все эти меры направлены на то, чтобы наши молодые спортсмены росли, развивались и могли достойно представлять Казахстан на международной арене", – подчеркнул президент НПК Казахстана Кайрат Боранбаев

Игры продолжаются до 14 декабря, и впереди у казахстанских спортсменов ещё несколько дней борьбы, пожелаем им успехов!

