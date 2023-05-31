© Как прошел горный забег и семейный фестиваль Tau Jarys

Забег по пересеченной местности Tau Jarys 2023 прошел в этом году во второй раз в Алматинской области. Tau Jarys - это не только забег по горной местности, но и семейный фестиваль, где каждый смог принять участие в развлекательной программе, насладиться вкусной едой и почувствовать яркую атмосферу соревнования.

В этом году были представлены детские дистанции 2 км (10-14 лет), а также взрослые – 6 и 12 км (от 15 лет и старше). Для любителей спорта забег стал отличной возможностью попробовать свои силы в новом формате. Трасса проходила в живописной местности в лыжно-биатлонном комплексе "Алатау". Всего в часе езды от Алматы участники смогли провести активные выходные с семьей, друзьями.

Абсолютными победителями на дистанции 12 км стали Рахимжан Кельманов среди мужчин, который преодолел расстояние за 43 минуты и 42 секунды и Дана Гусанова, финишировавшая за 53 минуты и 7 секунд среди женщин. На дистанции 6 км самыми быстрыми стали Нурисбек Сексембай (23 минуты 12 секунд) и Диана Айдосова (27 минут 53 секунды) среди женщин.

Тройка победителей среди женщин и мужчин на каждой дистанции были награждены денежными призами (130, 100 и 70 тысяч на дистанции 12 км, 70, 50, 30 тысяч тенге на дистанции 6 км), грамотами и подарками от партнеров.

Победителями на дистанции 2 км среди детей стали Олжас Карим (7 минут 51 секунда) и Пандора Менс (8 минут 34 секунды) среди девочек.

Призовые места в возрастных категориях выиграли более 100 спортсменов, а все участники получили медали финишеров. Результаты забега опубликованы на сайте almaty-marathon.kz.

"Tau Jarys - это настоящий праздник спорта, куда участники и гости мероприятия смогли приехать с семьями, круто провести время, насладиться атмосферой и общением с любителями спорта, а также поучаствовать в активностях и вкусно пообедать", - отметила Салтанат Казыбаева, организатор, директор корпоративного фонда "Смелость быть первым".

"Я во второй раз принимаю участие в горном забеге и безумно рад получить такой опыт. Красивая локация, преодоление себя на каждом километре и вот он заветный финиш. На трассе бесценна поддержка волонтеров и организаторов. Благодарю за такой спортивный праздник и хотелось бы, чтобы с каждым годом появились новые трассы, новые забеги и развивался любительский спорт в Казахстане", - поделился участник Tau Jarys Бахытжан Нурпеисов.

Отметим, что продолжается регистрация на самое крупное спортивное мероприятие в Центральной Азии – "Алматы марафон" 2023, который состоится 1 октября. Старт и финиш на Новой площади (https://www.almaty-marathon.kz/ru/events/tau_jarys2023/).

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