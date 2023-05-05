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Горный забег и семейный фестиваль Tau Jarys пройдут близ Алматы во второй раз

Горный забег и семейный фестиваль Tau Jarys пройдут близ Алматы во второй раз
©almaty-marathon.kz

Забег по пересеченной местности Tau Jarys 2023 и семейный фестиваль пройдут в этом году во второй раз 21 мая. Формат забега подразумевает старт в горной местности, но с небольшим перепадом высот.

Важно отметить, что Tau Jarys - это не только забег по горной местности, но и семейный фестиваль, где каждый сможет принять участие в развлекательной программе, насладиться вкусной едой и почувствовать яркую атмосферу соревнования!

Как продвинутым спортсменам, так и начинающим бегунам, будет интересен новый формат забега. В этом году представлены детские дистанции 2 километра (10-14 лет), а также взрослые – 6 и 12 километров (от 15 лет и старше). Отличная возможность попробовать свои силы в новом формате. Трасса будет проходить в живописной местности в лыжно-биатлонном комплексе "Алатау" в Алматинской области. Всего в часе езды от Алматы участники смогут провести активные выходные с семьей или друзьями.

– В прошлом году мы получили множество восторженных отзывов от участников и гостей нашего первого Tau Jarys, поэтому мы решили сделать этот забег ежегодным - комментирует Салтанат Казыбаева, организатор, директор корпоративного фонда "Смелость быть первым". – Мы нацелены на еще большие результаты и готовы провести мероприятие с новым размахом. Tau Jarys - это настоящий праздник спорта, куда участники и гости мероприятия смогут приехать с семьями, круто провести время, насладиться атмосферой и общением с любителями спорта, а также поучаствовать в активностях и вкусно пообедать.

Регистрация на мероприятие и оплата доступны на сайте https://www.almaty-marathon.kz/ru/events/tau_jarys2023/. Стоимость участия составляет 6 000 KZT для детской дистанции 2 километра, 10 000 KZT для дистанции 6 километров и 12 000 KZT для дистанции 12 километров. Регистрация завершится 12 мая или по достижении 1 200 участников. За дополнительную плату предусмотрен трансфер в обе стороны на комфортабельных автобусах.

Все спортсмены, прошедшие дистанцию, получат медаль финишера. Тройки победителей среди женщин и мужчин на каждой дистанции будут награждены денежными призами (130, 100 и 70 тысяч на дистанции 12 километров, 70, 50, 30 тысяч тенге на дистанции 6 километров), грамотами и подарками от партнеров.

Победители в возрастных категориях на дистанциях 2 километра, 6 километров и 12 километров награждаются медалями, грамотами и ценными призами.

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