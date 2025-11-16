Год рекордов: забег City Run завершил крупнейший беговой сезон 2025 года

В Алматы официально завершился беговой сезон 2025 года, организованный корпоративным фондом "Смелость быть первым". Финальным стартом стал традиционный City Run, прошедший в историческом центре города и собравший 2 500 участников из 20 стран. Забег подвел итоги сезона, который запомнился рекордами и ростом интереса к беговым мероприятиям.

16 ноября в историческом центре Алматы прошел City Run от корпоративного фонда "Смелость быть первым". 2 500 алматинцев и гостей города пробежали по улицам мегаполиса в креативных костюмах и отметили завершение бегового сезона. К мероприятию присоединились 91-летняя Салиха Зигангерова из Щучинска и 88-летняя Дуза Мавлютова из Алматы. Все финишировавшие получили памятные медали, а победители – призы.

Сезон 2025 года объединил более 40 тысяч участников, среди которых почти 18 тысяч женщин – на 20% больше, чем годом ранее. На крупнейших стартах был отмечен рекордный рост числа иностранных бегунов.

Особенно заметным стал 14-й Almaty Marathon, собравший 16 149 участников из 60 стран. Иностранных бегунов было 1 363 – это самый высокий показатель за всю историю старта. Впервые 1 500 человек вышли на марафонскую дистанцию 42,2 км. На трассе обновились оба ключевых рекорда: новый мужской результат составил 2:19:38, женский – 2:41:24. Кроме того, команда Kazakhstan MASTERS Team с суммарным возрастом 425 лет вошла в Книгу рекордов Казахстана как самая возрастная эстафетная команда.

Turkistan Marathon также стал одним из ярких событий сезона. В 2025 году он собрал около 3 000 участников, среди которых было 365 представителей других стран – почти вдвое больше, чем годом ранее. Забег отметился тремя рекордами трассы: лучший мужской результат на марафонской дистанции составил 2:16:58, женский – 2:40:45, а показатель на 10 км – 30:31. Оба события входят в серию Turkic Alliance of Long Runs (TAN) – альянс марафонов тюркских стран, объединяющий крупнейшие старты Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Созданная по аналогии с мировыми сериями Abbott World Marathon Majors и SuperHalfs, серия TAN знакомит участников с культурой и традициями региона

Отметим, старты фонда остаются единственными в Казахстане, включёнными в календарь международных марафонов и пробегов AIMS, который объединяет более 445 забегов в 115 странах.

Беговые мероприятия корпоративного фонда стали важной частью городской культуры. Они формируют атмосферу вовлеченности, поддерживают локальный бизнес и приносят значимую экономическую выгоду Алматы. Исследования показывают, что за два дня марафонских выходных участники тратят около 8 миллионов тенге, а налоговые поступления от компаний-партнеров за последние четыре года выросли почти втрое — с 318,9 до 873,9 миллиона тенге. Почти 80% иногородних бегунов отмечают, что планируют вернуться в Алматы.

City Run прошёл при поддержке акимата города Алматы.

Фото: ©КФ " Смелость быть первым"