Бег, красивый маршрут, 8000 участников: Almaty Half Marathon пройдет 21 апреля

21 апреля 2024 года состоится седьмой по счету Almaty Half Marathon, на старт которого выйдут 8000 человек из более 30 стран мира. В мероприятии представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден.

По традиции Almaty Half Marathon, старт и финиш будут расположены в разных местах. Атлеты стартуют от Парка Первого Президента по пр. Аль-Фараби, а финиш будет на Центральном стадионе. Следует отметить, что мероприятие включено в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.

"Almaty Half Marathon является вторым по масштабности беговым событием в Казахстане после Almaty Marathon. Миссия фонда "Смелость быть первым" выходит далеко за рамки организации спортивных мероприятий. Фонд уже превратился в хорошо узнаваемый бренд, известный своими высокими стандартами проведения забегов. В этом году Almaty Marathon представил новую айдентику и обновил стратегию на 5 лет. Новый логотип состоит из нескольких линий, каждая из которых представляет собой разную скорость, дистанцию и ритм бега. Это отражает многогранность и инклюзивность мероприятий фонда, которые объединяют людей разных возрастов, полов и с разными физическими возможностями", – подчеркнул председатель попечительского совета корпоративного фонда "Смелость быть первым" Галимжан Есенов.

В этом году в рамках Almaty Half Marathon пройдет Virtus World Half Marathon & 10K Road Race Championships – Чемпионат мира по бегу среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития. В Чемпионате примут участие спортсмены из 8 стран: Казахстана, Швеции, Испании, Китая, Польши, Японии, Болгарии и Португалии.

"Мы с гордостью принимаем Чемпионат мира по бегу среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития. Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где будет проводиться это престижное соревнование. С самого начала своей деятельности мы делаем акцент на развитии инклюзивности. Мы твердо верим, что спорт – это неотъемлемая часть жизни каждого человека, независимо от его возраста, уровня подготовки и физических возможностей", – отметила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.

Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Almaty Half Marathon, получат на финише медаль. Призеры в возрастных категориях на всех дистанциях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами от партнеров и спонсоров.

Для участия необходимо зарегистрироваться и оплатить участие на сайте almaty-marathon.kz.

Напоминаем, что также продолжается регистрация на Almaty Marathon – самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии, которое состоится 29 сентября 2024 года.

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