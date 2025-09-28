Almaty Marathon побил рекорд по числу иностранных участников

1 400 бегунов из 60 стран приехали в Алматы на крупнейший старт сезона. Это рекордное число иностранных участников за 14 лет истории марафона.

Almaty Marathon-2025 собрал рекордные 16 149 участников. Большинство бегунов - местные жители (14 785), но доля участников из других городов и стран ежегодно растет. В этом году 1 383 иностранцев (более 8 процентов участников) приехали специально на марафон. Топ-3 представленных страны: Россия (513), Кыргызстан (180) и Китай (142). Событие также посетили граждане регионов Азии и Тихого океана (226), Европы (166), Северной и Латинской Америки (40), Африки (3) и Ближнего Востока (93).

"Мероприятия как Almaty Marathon привлекают туристов за счёт международных сертификаций, хорошей инфраструктуры и возможности взглянуть на местные уникальные достопримечательности. Согласно аналитическому исследованию Almaty Marathon за 2019–2023 годы, за два дня мероприятия 1000 участников совершают покупки на 7,9 млн тенге. 39 процентов этой суммы тратят приехавшие на марафон туристы, и 79,3 процентов из них планируют вернуться", - отметил Галимжан Есенов, председатель попечительского совета фонда "Смелость быть первым".

Марафон также стимулирует развитие экономики. Налоговые отчисления партнёров Almaty Marathon за четыре года выросли с 318,9 млн тенге до 873,9 млн тенге. За годы проведения крупного спортивного мероприятия в городе открылись новые объекты МСБ и рабочие места.

Фото: КФ " Смелость быть первым"©️