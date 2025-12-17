68 медалей привезли казахстанские атлеты с Азиатских юношеских Пара игр в Дубае

Юношеская паралимпийская сборная Казахстана успешно завершила выступление на Азиатских юношеских Пара играх (AYPG) 2025 в Дубае, продемонстрировав характер, и высокий уровень подготовки на международной арене. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 68 медалей: 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых, подтвердив статус Казахстана как одной из ведущих параспортивных держав Азии.

Компания Chery выступила официальным партнером AYPG 2025 и эксклюзивным транспортным партнером. Официальный партнер Национального Паралимпийского комитета Казахстана – Chery Kazakhstan в составе Astana Motors.

Казахстанская команда проявила себя сразу в восьми видах спорта, где спортсмены не просто боролись за награды, а стабильно входили в число призеров. Наши атлеты завоевали медали в параплавании, армрестлинге, пара пауэрлифтинге, пара настольном теннисе, пара таэквондо, пара легкой атлетике, бочча и голболе.

Адель Калиева – четырехкратная золотая медалистка AYPG 2025 на дистанциях 400 м, 200 м, 100 м и 50 м. Фото: NPC RK

"Этот результат – не случайность, а итог большой и последовательной работы спортсменов, тренеров и всей команды. Юношеские Игры – это фундамент будущих побед, школа характера и международного опыта. Сегодня мы видим поколение, которое уже завтра будет формировать лицо казахстанского параспорта на крупнейших аренах мира".

Национальный Паралимпийский комитет Казахстана продолжит работу по развитию юношеского параспорта, создавая условия для системной подготовки и устойчивых международных результатов.

Спортивный дух и высокие технологии

Игры AYPG 2025 стали площадкой, где был продемонстрирован спортивный дух, ценности устойчивого развития, технологического прогресса и инклюзивности.

Исполнительный вице-президент Chery International Чжу Шаодун на AYPG 2025. Фото Chery International

Выступая на церемонии закрытия, исполнительный вице-президент Chery International Чжу Шаодун отметил:

"Компания Chery придерживается принципа "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", внося вклад в устойчивое развитие и поддерживая спортивные события по всему миру. Участие в таких турнирах – это способ вернуть наш долг обществу и поддержать спорт".

Компания Chery предоставила автомобили семейства TIGGO для передвижения спортсменов. Комфортный и просторный салон, надежная гибридная технология Chery Super Hybrid (CSH) и прочный кузов с двойной пятизвездочной оценкой безопасности ANCAP и ENCAP обеспечили высокий уровень безопасности в дороге.

Автомобили семейства Chery TIGGO – официальный транспорт AYPG 2025. Фото NPC.KZ

Были продемонстрированы и достижения в области робототехники. Соведущим церемонии открытия и церемоний награждения спортсменов стал робот-гуманоид Mornine, роботы-собаки ARGOS успешно проявили себя в качестве гидов и компаньонов. Все это – продукты разработки интеллектуальной матрицы Chery AiMOGA.

Робот Mornine от Chery AiMOGA выносит награды на AYPG 2025. Фото Chery International

Партнерство с AYPG 2025 стало для Chery примером того, как спорт может объединять и создавать равные возможности. Поддержка людей с инвалидностью, участие в международных спортивных событиях и долгосрочные социальные инициативы остаются для компании важной частью глобальной стратегии. Работая более чем в 120 странах мира, Chery последовательно подтверждает, что ее роль не ограничивается только автопромом, а является вкладом в развитие сообществ и поддержку спорта как силы, меняющей жизнь.

