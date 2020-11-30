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"Шымбулак" открыл новый сезон. Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде

Курорт начал принимать зимних гостей 16 ноября.

"Шымбулак" открыл новый сезон. Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде
Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort
Новости спорта Живи спортом
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28 ноября на "Шымбулаке" для любителей горных лыж и сноуборда открылись две основные трассы: "Комби-1" и "Комби-2". Курорт начал принимать зимних гостей 16 ноября, но продолжает работать в ограниченном для посещения режиме. Vesti.kz рассказывают, сколько стоит в этом году покататься на лыжах и сноуборде.

Также с 28 ноября доступны ночные катания, которые, как и раньше, будут проходить по вторникам, четвергам и субботам. Будут в этом сезоне и новинки от курорта.

Например, скоро состоится открытие визит-центра на самой высокой точке курорта - 3200 метров. В нем можно будет получить всю информацию о "Шымбулаке" и всех доступных услугах на курорте, а также купить фирменную одежду, сувенирную продукцию и билеты на активности.

Также на Талгарском перевале будут и другие новинки. Их можно будет оценить уже 1 декабря.  

Главным же сюрпризом станет аттракцион Gorilla Zipline Medeu, где каждый желающий сможет совершить незабываемый спуск на зиплайне в урочище Медео, пролетев 555 метров со скоростью до 80 километров в час с высоты 1740 метров. Стоимость посещения нового аттракциона составляет 4500 тенге в будние дни и 6500 тенге в выходные.

Из-за коронавируса заполняемость курорта составит не более 30 процентов от максимальной загруженности. А чтобы на кассах не создавалось очередей, покупка всех услуг доступна онлайн. Билеты можно приобрести как на самом сайте "Шымбулака", так и у партнеров курорта: в мобильных приложениях Kaspi.kz, Chocolife, "Рахмет" и "Тикетон".

По словам генерального директора "Шымбулака" Рината Абдрахманова, как только количество гостей на курорте достигнет максимума, продажа билетов будет приостановлена.

При этом гости курорта обязаны соблюдать меры безопасности в условиях коронавируса:

- носить маски или балаклавы внутри помещений и в местах скоплений, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра;

- в кабинах подъемников могут находится максимум четыре человека - лыжников и сноубордистов просят пользоваться креслами для подъема на станции;

- в залах ресторанов, баров и кафе доступны не более 50 посадочных мест и на открытом воздухе, с соблюдением расстояния между столами не менее двух метров. Коллективные мероприятия в заведениях запрещены;

- работа школы, проката и детской комнаты будет продолжаться, но в условиях соблюдения санитарных норм.

Что по ценам?

Как сообщает сам курорт, они изменились. Но... Если вы приобретаете билет или абонемент онлайн, то совсем ненамного.

На кассе дневной абонемент для взрослых в будни будет стоить 7 600 тенге, а в выходные - 11 400 тенге. Если же покупать онлайн, то в будни выходит 6 460 тенге, а выходные - 9 690 тенге.

Ринат Абдрахманов объясняет это так: "Корректировка цен произошла в силу ограничений по количеству гостей. Мы повысили цены на кассах, но оставили возможность приобретать ски-пассы по цене прошлого года онлайн".

Также на курорт возложена обязанность осуществлять оплату за каждого посетителя использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения (как и во всех объектах национальных парков). Эко-пошлина за каждого туриста составляет 0,1 МРП (277,8 тенге).

Еще одной новинкой курорта стало разделение катаний на первую и вторую половины дня. 

Утром с 08:30 до 13:30 можно будет покататься в выходные за 8 500 тенге (онлайн) - 10 000 тенге (через кассу) и в будни за 5 780 тенге (онлайн) - 6 800 тенге (через кассу), а после обеда с 12:30 до 18:00 - в выходные за 7 650 тенге (онлайн) - 9 000 тенге (через кассу) и в будни за 4 930 тенге (онлайн) - 5 800 тенге (через кассу). 

Ночные катания будут доступны с 19:00 до 23:30, а их стоимость составит 5 525 тенге покупкой онлайн и 6 500 тенге через кассу.

Для тех, кто не умеет кататься, есть возможность быстро этому научиться с помощью инструкторов школы горных лыж и сноуборда Shymbulak. Есть свои фишки и для родителей, которые могут оставить детей в Kids Lab Shymbulak. Там дети прокатятся на лыжах с инструктором, поиграют с аниматорами, погуляют на свежем воздухе, пройдут веревочный парк и покатаются на лошадях. Также Kids Lab предлагает дополнительные услуги бейби-ситтера/няни.

Еще одной новинкой этого сезона станет профессиональный автомоечный комплекс, расположенный в здании крытого паркинга канатной дороги Медеу - Шымбулак. Автомойка работает с 09:00 до 18:00, а цены, как рассказывает Ринат Абдрахманов, не будут отличаться от городских.

Продолжает "Шымбулак" совместно с акиматом Алматы и социальную программу. Для школьников от 10 до 12 лет проводится бесплатное обучение катанию на лыжах. В прошлом сезоне школа бесплатно помогла 1200 детям встать на лыжи, а в этом планируется выпустить на трассу 800 школьников.

В рамках развития горнолыжного спорта в этом году должны быть достроены новый бугельный подъемник и две трассы: одна - для могула, а вторая - для слалома. Их планируют протестировать уже 1 февраля.

Также в этом сезоне на "Шымбулаке" планируется проведение этапа Кубка мира по фристайлу, который на данный момент стоит в календаре 13-14 марта. И если он не будет отменен из-за коронавируса, то курорт будет готов его принять и провести на высшем уровне.

 

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