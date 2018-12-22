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Спарринг-партнер дважды отправил Тайсона Фьюри на канвас и довел до истерики
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Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Барыс Торпедо УК 13:00
1 1,42 X 5,15 2 5,9
Темиртау Алтай-Торпедо 14:00
Трактор Сибирь 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Славия-Мозырь Витебск 19:00
1 3,22 X 3,5 2 2,22
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
Вентспилс Даугавпилс 20:00
1 1,455 X 4,5 2 5,9
Валмиера Елгава 21:00
1 1,59 X 4,2 2 4,72
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Уфа Ростов 19:30
1 3,72 X 3,2 2 2,3
Спартак М Локомотив М 22:00
1 2,725 X 3,26 2 2,912
Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
Брюгге Беерсхот 20:00
Футбол. Лига чемпионов 2019/20
ПСЖ Бавария 01:00
1 3,28 X 4,2 2 2,11
Бокс. Профессиональный бокс 2020
Очкин Курбанов 0:1 КО
Макашбаев Толебай 19:00
Нуримбетов Шайкен 19:00
Рахманкулов Кулахмет 19:00
Балоев Бухацов 19:00
Ажбенов Халилов 19:00
Кункабаев Акбербаев 19:00
Айдаров Толеш 19:00
Рысбек Юлдашев 19:00
Бертлеуов Сейтжанов 19:00
Теннис. Турнир ATP Цинциннати (США) 2020
Хачанов Бублик 21:00
1 1,46 2 2,825
Теннис. Турнир WTA. Цинциннати (США) 2020
Путинцева Чжан 21:00
1 1,63 2 2,35
Рыбакина, Зигемунд Картер, Стефани 21:00
10 марта 13:50
Поветкин подписался на внезапные допинг-тесты перед боем за титул чемпиона мира
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Поветкин подписался на внезапные допинг-тесты перед боем за титул чемпиона мира
Поединок состоится в мае.
4 марта 00:34
Александр Поветкин получил бой за титул чемпиона мира
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Александр Поветкин получил бой за титул чемпиона мира
Поединок анонсирован официально.
7 декабря 2019 14:30
Прямая трансляция вечера бокса и боя-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа
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Прямая трансляция вечера бокса и боя-реванша Энди Руис - Энтони Джошуа
В первом поединке британец был сенсационно нокаутирован.
7 декабря 2019 13:30
Участника андеркарта боя-реванша Руис - Джошуа оправдали за проваленный допинг-тест
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Участника андеркарта боя-реванша Руис - Джошуа оправдали за проваленный допинг-тест
Он побьется с польским ветераном.
26 июля 2019 14:14
Претенденту на чемпионский титул WBC грозит четырехлетняя дисквалификация после провала допинг-теста
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Претенденту на чемпионский титул WBC грозит четырехлетняя дисквалификация после провала допинг-теста
У него были обнаружены анаболические стероиды.
21 июля 2019 04:54
Британский супертяж встал после нокдауна и завоевал титул чемпиона WBC
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Британский супертяж встал после нокдауна и завоевал титул чемпиона WBC
Рейтинг организации он возглавляет с ноября 2017 года.
16 июня 2019 15:31
"Цыганский бомж в бомжацком городе". Британский боксер раскритиковал Фьюри за досрочную победу
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"Цыганский бомж в бомжацком городе". Британский боксер раскритиковал Фьюри за досрочную победу
Он считает, этот бой не стоило смотреть.
31 мая 2019 12:38
Тайсон Фьюри передумал драться за титул от WBC
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Тайсон Фьюри передумал драться за титул от WBC
Ему перестало быть интересно.
9 января 2019 12:43
"Альварес "не победил" Головкина, который побил малыша Мартиросяна". Назван лучший боксер 2018 года
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"Альварес "не победил" Головкина, который побил малыша Мартиросяна". Назван лучший боксер 2018 года
Казахстанец и мексиканец оказались вне рейтинга.
23 декабря 2018 05:41
Видео мощного нокаута в реванше между бывшими соперниками Кличко и Джошуа
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Видео мощного нокаута в реванше между бывшими соперниками Кличко и Джошуа
Развязка наступила в 11-м раунде.
23 декабря 2018 05:28
Реванш между бывшими соперниками Кличко и Джошуа закончился мощным нокаутом
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Реванш между бывшими соперниками Кличко и Джошуа закончился мощным нокаутом
На кону поединка стояли два титула.
22 декабря 2018 15:47
Команды Уайта и Чисоры устроили потасовку после взвешивания
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Команды Уайта и Чисоры устроили потасовку после взвешивания
Первый их бой состоялся в 2016 году в Манчестере.
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