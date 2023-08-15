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Тренер назвал опасные для здоровья упражнения

Тренер назвал опасные для здоровья упражнения
©fitbar.ru

Мастер спорта по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал опасные для здоровья упражнения. Его слова приводит "Газета.Ru".

Прыгунов рассказал, что одним из самых опасных являются приседания со штангой, дающие прямую осевую нагрузку на позвоночник. Он отметил, что неправильные движения могут привести к образованию грыжи.

"Во время приседания сохраняйте естественные изгибы в позвоночнике - не горбитесь и не переразгибайте спину", - объяснил тренер.

Еще одно опасное упражнение - становая тяга. По словам специалиста, оно оказывает большую нагрузку на мышцы-разгибатели корпуса и может привести к повреждению межпозвоночных дисков.

Также Прыгунов подчеркнул, что оказать негативное влияние на здоровье могут и другие скоростно-силовые упражнения с отягощением, например, рывки штанги или взятия штанги на грудь. Он посоветовал оттачивать технику упражнений с минимальным весом и тренировать гибкость всех суставов и позвоночника.

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Метки:
Здоровье

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