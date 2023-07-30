Штанга или гантели: что выбрать для силовых тренировок? Эксперты дали советы

Фитнес-эксперты Рэйчел Страуб и Джейк Харкофф дали советы по выбору между гантелями и штангой для силовых тренировок. Их слова приводит журнал Shape.

Специалисты рассказали, что начинающим больше подойдут упражнения с гантелями, поскольку для безопасного использования штанги требуется опыт или страховка инструктора. Штанга же поможет быстрее и эффективнее нарастить мышцы, потому что с ней можно поднять больший вес.

"Ваши мышечные волокна приспосабливаются к нагрузке, поэтому, если вы хотите продолжать набирать массу, важно увеличивать нагрузку за счет более тяжелых весов", - пояснил Харкофф.

Эксперты добавили, что штанга - лучший инвентарь для бегунов.

"Силовые тренировки помогают бегунам укреплять соединительные ткани, что уберегает их от травм", - заявил Харкофф, отметив, что силовые упражнения также помогут повысить мощность и выносливость, что напрямую влияет на скорость бега.

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