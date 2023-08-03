Самые бесполезные упражнения в спортзале: советы от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Надежда Ахметова назвала самые бесполезные упражнения, которые люди выполняют в спортзале.

По словам специалиста, польза от приседаний в тренажере Смита стремится к нулю.

"Если вы откажетесь от механической поддержки и замените Смит штангой с более легким весом, это поможет укрепить осанку и развить баланс", - цитирует Ахметову "Белновости".

Тренер добавила, что многие девушки делают разведение ног на тренажере, чтобы избавиться от жира на бедрах.

"Но это упражнение никак не снижает уровень жира на внутренней поверхности бедра по причине того, что задействовано очень мало мышц. Замените его хорошей кардиотренировкой или приседаниями на одной ноге", - отметила Ахметова.

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