Правила тренировок в жару: советы врача и тренера

Теплофизиолог Крейг Кендалл назвал правила тренировок в жару. Его слова приводит GQ.

Эксперт заявил, что тело и мозг при повышенной температуре затрачивают на каждое движение гораздо больше энергии. Он подчеркнул, что организму необходимо прикладывать дополнительные усилия для терморегуляции, поэтому занятия в жару ухудшают работу сердца и легких.

По мнению врача, дополнительная нагрузка истощает организм без пользы для здоровья.

Кендалл добавил, что, если на улице больше 28 градусов тепла, тренировки следует перенести в зал, чтобы избавиться от риска получить тепловое истощение или солнечный удар. Еще одним вариантом Кендалл назвал перенос тренировки на раннее утро или вечер.

Между тем, фитнес-тренеры Тим ​​Харрис и Сэнди Макаскилл дали рекомендации для тех, кто решил заниматься на улице в жару.

Макаскилл заявил, что заниматься стоит в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей.

"Если такой возможности нет, то убедитесь, что вы наносите солнцезащитный крем, устойчивый к поту, и делаете много перерывов. Слушайте свое тело. Нет смысла глупить", - отметил специалист.

Харрис посоветовал ответственно подходить к выбору времени для тренировок.

"Я рекомендую не делать этого, когда другие обычно загорают. Дневная жара достигает пика между 13:00 и 15:00, поэтому старайтесь тренироваться рано утром, пока солнце не станет слишком высоко, или аналогичным образом, когда солнце начинает садиться", - заявил тренер.

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