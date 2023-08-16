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Почему хоккеисты не бреются и откуда это пришло?

Почему хоккеисты не бреются и откуда это пришло?
©barber-shop.su

Многие спортсмены не бреются перед важными матчами. В особенности это касается хоккеистов, которые забывают про станок во время матчей плей-офф. Рассказываем, откуда это суеверие пришло.

Мода на щетину/бороду пришла из НХЛ (Национальная хоккейная лига). Там растительность на лице считали символом удачи и очень верили в эту примету во время решающих матчей.

Такая традиция зародилась в НХЛ в 1980 году. Тогда "Нью-Йорк Айлендерс" проводил по четыре и пять матчей за пять и семь дней соответственно, в таком плотном графике хоккеисты попросту не успевали бриться, возможно, даже ленились, поскольку немного времени отводилось на восстановление. А когда "Айлендерс" выиграл эти серии у соперников, то в команде решили не бриться наудачу. Как-никак хоккеисты - люди суеверные. Так и не брились до самого финала, в котором "Айлендерс" в шести матчах оказался сильнее "Филадельфии".

Бывало, что некоторые даже не меняли одежду и нижнее белье, чему явно недовольны были их жены.

Поговаривали, что своих партнеров отказаться от бритья подтолкнули два шведских хоккеиста из того состава "Айлендерс" - Стефан Перссон и Андерс Каллур. В то время на теннисных кортах блистал их соотечественник и бывшая первая ракетка мира Бьорн Борг. Он предпочитал не бриться перед "Уимблдоном", став в итоге пятикратным чемпионом турнира. В 1981-м американский журнал Sports Illustrated даже опубликовал превью с заголовком "Борода началась".

Кстати, многие тафгаи в НХЛ носили "испанку", этим самым они подчеркивали свой статус и старались отличаться от других.

Однако не все в НХЛ придерживались такой приметы. Тот же Уэйн Гретцки был всегда гладко выбрит, что не помешало ему с "Эдмонтоном Ойлерз" четыре раза выиграть Кубок Стэнли.

Так или иначе, тренд на щетину или пышную бороду со временем переняли хоккеисты из других стран. Теперь во время матчей плей-офф КХЛ (Континентальная хоккейная лига) нередко можно увидеть игроков и даже тренеров с бородами. Хоккеисты предпочитают ничего не менять, когда все идет хорошо.

Правда, некоторые из них отращивают бороду не из-за суеверия, а чтобы выглядеть устрашающе и брутально на фоне своих соперников и партнеров. Почему бы и нет?..

©btu.org.ua

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Метки:
КХЛ НХЛ

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