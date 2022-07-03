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Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Винокуров назвал цели "Астаны" на "Тур де Франс"

Винокуров назвал цели "Астаны" на "Тур де Франс"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport

Генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров рассказал о планах на "Тур де Франс-2022". Гранд-тур стартовал накануне в Коппенгагене. Капитаном казахстанской команды является лидер национальной сборной Алексей Луценко.

"Главная гонка сезона, к которой мы готовились полгода. Конечно, не все этапы подготовки складывались идеально, но мы смогли подобрать хороший состав гонщиков вокруг нашего лидера Алексея Луценко. Все ребята настроены и мотивированы сделать все возможное на этом "Тур де Франс". Жаль, что пришлось заменить Самуэле Баттистеллу, но здесь ничего не поделаешь. Зато в нашем составе сразу три казахстанских гонщика - кроме Алексея Луценко еще и Андрей Зейц и Дмитрий Груздев. Давно такого не было, и я рад, что они вошли в состав.

Наша главная цель - победы на этапах, и хотелось бы выиграть пару этапов на этом "Туре", для нас - это первая и самая важная цель. Да, Алексей будет бороться в общем зачете, и его цель - попадание в топ-10, ну а там как уже сложится. Команда будет Алексея поддерживать. Однако в приоритете все же борьба за победы на этапах", - цитирует Винокурова пресс-служба команды.

Ознакомиться с полным составом Astana Qazaqstan Team на "Тур де Франс" можно здесь.

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Метки:
Винокуров Александр Астана велокоманда Тур де Франс Франция Луценко Алексей

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