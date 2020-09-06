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Капитан "Астаны" потерял две строчки в общем зачете "Тур де Франс" после девятого этапа

Он проигрывает теперь минут и 15 секунд.

Капитан "Астаны" потерял две строчки в общем зачете "Тур де Франс" после девятого этапа
Фото: Reuters©
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Словенский велогонщик Примож Роглич возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" после девятого этапа, а капитан "Астаны" колумбиец Мигель Анхель Лопес опустился на девятую строчку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гонка стартовала в По, а пелотон за 153 километра дистанции преодолел четыре категорийные вершины. На финиш в Ларен первым приехал словенец Тадей Погачар (UAE), Роглич (Jumbo-Visma) стал вторым, третьим - швейцарец Марк Хирши (Sunweb). Лучшим из "Астаны" стал Лопес, который финишировал 16-м и проиграл победителю 54 секунды. 

Начавший этап в желтой майке лидера британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) также проиграл 54 секунды и позволил Рогличу возглавить генеральную классификацию. Вторым идет победитель "Тур де Франс"-2019 колумбиец Эган Берналь (Ineos Grenadiers, +21 секунда), а третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis, Solutions Crédits (+28).

Лопес переместился с седьмого на девятое место и теперь проигрывает лидеру общего зачета одну минуту и 15 секунд. 

В понедельник, 7 сентября, на "Тур де Франс" будет день отдыха. Напомним, казахстанский велогонщик Алексей Луценко стал победителем шестого этапа. Это пока единственная победа "Астаны" на "Тур де Франс-2020".

 

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Метки:
Астана велокоманда Тур де Франс Франция

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