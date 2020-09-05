Капитан "Астаны" поднялся в общем зачете "Тур де Франс" после восьмого этапа

Капитан казахстанской команды "Астана"
колумбийский велогоншик Мигель Анхель Лопес
стал 11-м на восьмом этапе престижной многодневки "Тур де Франс",
сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Первым после 140 километров дистанции, которая включала в себя три категорийных вершины, финишировал француз Нанс Петерс (AG2R La Mondiale) с результатом 04:02:12. Вторым и третьим на финиш через 47 секунд приехали латвиец Томс Скуйиньш из Trek-Segafredo и испанец Карлос Верона из Movistar соответственно.
Лопес проиграл победителю почти семь секунд. Его партнеры по "Астане" Харольд Техада финишировал 34-м, Горка Исагирре - 43-м, Йон Исагирре - 92-м, Луис Леон Санчес - 93-м, Омар Фраиле - 125-м, Уго Уль - 127-м, Алексей Луценко
- 141-м.
"Желтую майку" сохранил британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (34:44:52). Второе место занимает словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+0:03) и француз Мартен Гийом из Cofidis (+0:09).
Лопес (+0:13) поднялся с восьмой на седьмую строчку в генеральной классификации. Луценко идет 40-м (+28:38).
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