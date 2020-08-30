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Луценко из "Астаны" отстал на две секунды от победителя второго этапа "Тур де Франс"

Участники преодолели 186 километров.

Луценко из "Астаны" отстал на две секунды от победителя второго этапа "Тур де Франс"
Алексей Луценко. Фото: Getty Images©
Новости спорта Велоспорт Тур де Франс
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Казахстанский гонщик "Астаны" Алексей Луценко оказался лучшим в своей команде по итогам второго этапа супермногодневки "Тур де Франс", передает корреспондент Vesti.kz

По итогам гонки на 186 километров Луценко занял седьмое место. Он отстал на две секунды от победителя - француза Жюлиана Алафилиппа из Deceuninck-Quick Step, чей результат составил 4 часа, 55 минут и 27 секунд. Второе место занял швейцарец Марк Хирши из Sunweb, а третье - британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. На 16-й строчке финишировал колумбийский капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес, который на первом этапе врезался в дорожный знак. 

В общем зачете лидирует Алафилипп (8 часов, 41 минута и 35 секунд), на четыре секунды отстает Йетс, а на семь - Хирши. На 23-м месте идет Луценко, а на 29-м - Лопес, уступающие 17 секунд. 



Третий этап протяженностью 198 километров пройдет 31 августа. В этом году "Тур де Франс" проводится в 107-й раз, но из-за пандемии коронавируса старт перенесли с 27 июня на 29 августа. Участники в ходе 21-го этапа преодолеют 3470 километров, а финиширует гонка 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь

 

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Метки:
Луценко Алексей Тур де Франс Астана велокоманда Франция

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