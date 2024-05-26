"Тараз" едва не совершил сенсацию в матче Кубка Лиги с "Кызылжаром"

Представитель высшего дивизиона чемпионата Казахстана "Кызылжар" провел стартовый матч группового этапа Кубка Лиги против "Тараза", передают Vesti.kz.

Несмотря на статус аутсайдера, "Тараз" открыл счет первым - на 13-й минуте гол оформил Абзал Муканбетжанов.

Подопечные Али Алиева сумели отыграться лишь во втором тайме, на 58-й минуте отличился Борис Цмилянич. Победу "Кызылжар" добыл лишь в конце встречи. На 90-й минуте Улар Жаксыбаев не позволил случиться сенсации и принес полноценные три очка петропавловцам - 2:1.

Также добавим, что в компенсированное время у "Тараза" был удален Мирас Жаксымбетов.

В другом матче данной группы, "Кайрат" разгромил на своем поле "Акжайык" - 9:0.