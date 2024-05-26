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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги
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"Тараз" едва не совершил сенсацию в матче Кубка Лиги с "Кызылжаром"

"Тараз" едва не совершил сенсацию в матче Кубка Лиги с "Кызылжаром"
©ФК "Кызылжар"

Представитель высшего дивизиона чемпионата Казахстана "Кызылжар" провел стартовый матч группового этапа Кубка Лиги против "Тараза", передают Vesti.kz. 

Несмотря на статус аутсайдера, "Тараз" открыл счет первым - на 13-й минуте гол оформил Абзал Муканбетжанов. 

Подопечные Али Алиева сумели отыграться лишь во втором тайме, на 58-й минуте отличился Борис Цмилянич. Победу "Кызылжар" добыл лишь в конце встречи. На 90-й минуте Улар Жаксыбаев не позволил случиться сенсации и принес полноценные три очка петропавловцам - 2:1. 

Также добавим, что в компенсированное время у "Тараза" был удален Мирас Жаксымбетов. 

В другом матче данной группы, "Кайрат" разгромил на своем поле "Акжайык" - 9:0. 

 

 

 

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Метки:
Кызыл-Жар СК Тараз ФК Кубок лиги Футбол

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