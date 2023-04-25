"Ювентусу" грозит исключение из еврокубков. Подробности

УЕФА может наказать "Ювентус" за финансовые нарушения, отстранив клуб от участия в еврокубках следующего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным La Gazetta dello Sport, в настоящее время УЕФА проводит расследование и изучает документы судебного дела. Если расследование не будет завершено к августу, УЕФА примет решение о возможных санкциях.

В январе Федерация футбола Италии лишила "Ювентус" 15 очков в чемпионате Италии за финансовые нарушения, что привело к опасениям, что клуб может пропустить следующий сезон Лиги чемпионов.

На прошлой неделе было объявлено, что спортивное управление Италии отменило этот штраф и назначило новое судебное разбирательство.

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