Каталонская "Барселона" опубликовала заявку на выездной матч с азербайджанским "Сабахом" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, который состоится 25 ноября в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Ямаль пропустит встречу

В составе каталонцев не оказалось вингера сборной Испании Ламина Ямаля. Он не сыграет с "Сабахом" из-за дискомфорта в области лодыжки — решение принято в качестве меры предосторожности.

Также в заявку не попал датский центральный защитник Андреас Кристенсен, продолжающий восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы. Кроме того, из-за травмы египетского нападающего Хамзы Абделькарима главный тренер Ханс-Дитер Флик привлёк к первой команде бельгийского вингера резервного состава Джесси Бисиву.

Заявка "Барселоны" на матч с "Сабахом"

Вратари:

Жоан Гарсия, Войцех Щенсны, Доминик Ливакович.

Защитники:

Мартин, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Гарсия, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Кампос.

Полузащитники:

Фаринас, Френки де Йонг, Педри, Гави, Дани Ольмо, Фермин Лопес, Марк Берналь.

Нападающие:

Рафинья, Гордон, Адейеми, Джесси Бисиву, Жезус.

Покатилов встретится с каталонцами

Напомним, основным вратарем и капитаном "Сабаха" является голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов. Матч между азербайджанской и испанской командами состоится 25 ноября в Баку и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

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