Выбил двух обидчиков "Кайрата" и сотворил историю. Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последние путевки завоевали "Ред Булл Зальцбург", "Шериф" и донецкий "Шахтер". Причем молдавский клуб впервые в истории этой страны вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей загребское "Динамо" (3:0, 0:0).

Кроме того, "Шериф" прошел сербскую "Црвену Звезду" (1:1, 1:0), которая выбила из Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" (1:2, 5:0), а до этого переиграл армянский "Алашкерт" (1:0, 3:1). Последний оставил чемпиона Казахстана без Лиги Европы (0:0, 3:2).

Полностью список участников выглядит следующим образом:

первая корзина - "Челси", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Вильярреал", "Атлетико" (оба - Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия);

вторая корзина - "Реал", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (оба - Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Боруссия" (Дортмунд, Германия);

третья корзина - "Порту", "Бенфика" (оба - Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Лейпциг" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия), "Шахтер" (Украина);

четвертая корзина - "Динамо" (Киев, Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдавия), "Бешикташ" (Турция).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле. Матчи группового раунда пройдут с 14 сентября по 8 декабря. Финал турнира состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.

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