Статистический портал OptaJose привёл любопытные данные о выступлениях мадридского "Реала" в сезоне-2026/27 в зависимости от присутствия в стартовом составе бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

По данным источника, с Винисиусом в основе "сливочные" выиграли 81,8 процента своих матчей во всех турнирах - девять побед при двух поражениях.

Однако без бразильца в стартовой обойме показатели мадридского клуба выглядят ещё внушительнее: "Реал" одержал шесть побед в шести встречах (100 процентов).

Отметим, что в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (5:1) Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом на 87-й минуте, поставив точку в разгроме соперника.

"Реал" после этой победы лидирует в общей таблице ЛЧ с 15 очками, тогда как ПСВ занимает 28-е место с четырьмя баллами.

Следующую игру ЛЧ "Реал" проведёт на выезде с лондонским "Арсеналом" 9 декабря, а ПСВ в этот день примет на своём поле мадридский "Атлетико".

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